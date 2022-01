Sundhedsvæsenet påvirkes af højt smittetryk

Thomas Munk Veirum Torsdag, 06. januar 2022 - 07:58

Onsdag formiddag har Selvstyret oplyst, at Narsaq Sundhedscenter er blevet lukket på grund af coronasmitte blandt personalet. Sundhedsledelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at sundhedsvæsenet over en bred kam er påvirket af coronavirus:

- Sundhedsvæsenet i hele landet er pt. påvirket af den høje smitte, og aktiviteten bliver løbende tilpasset de tilgængelige ressourcer.

- Konkret opleves smitte blandt alle personalegrupper, og befolkningen kan opleve at ikke-akutte undersøgelser og konsultationer varetages telefonisk eller bliver udsat. Det skal dog understreges, at det akutte beredskab fungerer, skriver Ledelsessekretariatet i sundhedsvæsenet i et skriftligt svar.

Ønsker forståelse og støtte

Sundhedsledelsen beder om forståelse for medarbejderne:

- Medarbejderne i Sundhedsvæsenet gør deres bedste for at følge med og sikre, at de mest vigtige opgaver løses, men Sundhedsvæsenet er påvirket af det meget høje smittetryk, hvorfor vi også beder om befolkningens forståelse og støtte i forhold til, at nogle ting kan tage lidt længere tid - eller der kan sker ændringer i vante rutiner.

Sundhedsledelsen oplyser, at alle patienter, der indlægges på Dronnings Ingrids Hospital i Nuuk, i øjeblikket testes for corona. Patienter, der er nære kontakter, bliver ligeledes testet løbende.