Sundhedsvæsenet øger sine aktiviteter

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. april 2020 - 07:33

Sundhedsvæsenet har gennem flere uger været i en form for nødberedskab for at være klar til at behandle borgere, der var blevet syge af coronavirus. Derfor har flere aktiviteter været lukket ned, men nu begynder sundhedsvæsenet gradvist at øge sine aktiviteter igen.

- Øgningen af sundhedsvæsenets aktiviteter betyder, at der skal håndteres COVID-19 syge patienter og patienter med mistanke om smitte med coronavirus – og samtidigt varetages et større antal patienter, der skal undersøges og behandles for mange andre sygdomstilstande, skriver Selvstyret.

Skal sikre den enkelte borgers sundhedstilstand

Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen, udtaler i den forbindelse:

- Det er vigtigt, at der ikke unødigt skabes en stor pukkel med længere ventelister i sundhedsvæsenet. Øgningen sker derfor for at sikre den enkelte borgers sundhedstilstand og befolkningens folkesundhed som helhed, siger Martha Abelsen.

Sundhedsvæsenet har hele tiden behandlet akutte patienter, men nu øges aktiviteterne med en række undersøgelser og behandlinger.

Eksempler på aktiviteter der gradvist vil blive øget:

Vaccinationer

Børneundersøgelser

Livsstilskonsultationer

Kontrol og opfølgning på kroniske tilstande

Tandbehandling og kontroller

Ambulante aktiviteter

Planlagte, elektive operationer

Genoptræning

Arbejdet i sundhedsvæsenet skal fortsat foregå under hensyntagen til anbefalingerne, der skal forhindre smitte som afstand og hygiejne.

Det betyder bl.a.:

At telemedicin anvendes mest muligt i behandlingen af patienterdvs. konsultationer over telefon og Skype

At personligt fremmøde i sundhedsvæsenet ved mistanke om smitte med COVID-19, fortsat frabedes

At der fortsat vil være regulering af antal personer i venteværelser, kaffestuer, konferencerum mm.

Og at der fortsat vil være stramme restriktioner i forhold til besøgende og ledsagere

- Funktioner, der ikke har en direkte og afgørende indvirkning på borgers sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne, prioriteres fortsat ikke. Det sker ud fra hensynet om fortsat at reducere sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning, skriver Selvstyret.