Sundhedsvæsenet har ikke overblik over antal afviste patienter

I kølvandet på sagen om den 44-årige kræftsyge Naja Zeeb Pedersen, der har fået afvist et forløb med eksperimentel behandling af Sundhedsvæsenets Visitationsnævn, har Anna Wangenheim fra Demokraatit stillet et paragraf 37-spørgsmål til Mimi Karlsen (IA).

Anna Wangenheim vil først og fremmest vide, hvor mange grønlandske patienter, der - i løbet af de seneste fem år - har fået stillet kaution i Danmark og udlandet - altså patienter, hvis behandling Det Grønlandske Sundhedsvæsen har valgt at betale for.

Naalakkersuisoq for sundhed oplyser i en tabel, at det hvert år drejer sig om mellem 1201 og 1407 patienter.

Dernæst vil politikeren fra Demokraatit vide, hvor mange af disse patienter, der har fået afsluttet deres behandling og kautionering inden for de seneste fem år grundet manglende helbredelsesprognose.

Her melder Mimi Karlsen pas: Sundhedsvæsenet har ikke en opgørelse.

Ikke muligt at besvare

Naalakkersuisoq for sundhed oplyser til gengæld, at der kan være mange forskellige årsager til, at et udrednings- eller behandlingsforløb ikke gennemføres som planlagt ved henvisningen fra Grønland.

Hun tilføjer:

- Det kan blandt andet skyldes ændringer i patientens tilstand, at diagnosen ændres, eller at patienten ikke ønsker at rejse for at modtage behandling m.v.

Til spørgsmålet om hvor mange, der har fået afvist kautionsanmodninger indenfor de seneste fem år, og hvad de primære årsager til afvisningerne er, svarer Mimi Kalsen:

- Det vil forudsætte en konkret gennemgang af de enkelte patientjournaler og en dialog med den ansvarlige overlæge at angive antallet af afviste kautionsanmodninger. Det er derfor ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for rammerne af en paragraf 37-besvarelse:

- Det kan tilføjes, at alle afslag til anmodninger om kaution gives efter en konkret lægefaglig vurdering af det individuelle patientforløb.