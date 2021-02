Sundhedsvæsenet får fast-track aftale

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. februar 2021 - 13:03

Rettet 14.22 Vi skrev tidligere, at Jess Svane er Naalakkersuisoq for Erhverv. Det er rettet til Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, (red.)

Den nye fast-track aftale er gældende fra 11. februar og er en særlig ordning, der er gældende for sundhedspersoner, der har en gyldig autorisation, gældende for det danske rige, som Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked Jess Svane formulerer det i en pressemeddelelse.

- Ordningen indebærer, at de pågældende sundhedspersoner meddeles opholds- og arbejdstilladelse, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, uden at deres sager sendes i høring hos Naalakkersuisut, oplyser Jess Svane.

Det er en forudsætning, at de pågældende sundhedspersoner er omfattet af en overenskomst, så de væsentlige løn- og ansættelsesvilkår er underlagt ”sædvanlige forhold”.

Evalueres løbende

Det er Naalakkesuisuts forventning, at man langt hurtigere kan rekruttere sundhedspersonale til Grønland med den nye aftale, der er kommet i stand efter forhandlinger med Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark.

Aftalen vil løbende blive evalueret og efter behov vil ændringer kunne komme på tale, når man har fået nogle erfaringer med ordningen, fremgår det.

En generel fast-track aftale, der gælder for det øvrige arbejdsmarked, forhandles fortsat, bliver det oplyst.