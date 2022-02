Sundhedsvæsenet efter corona: Ressourcer sættes ind for at indhente det forsømte

Kassaaluk Kristensen Fredag, 25. februar 2022 - 13:49

Sundhedsvæsenet i Grønland har under coronaens jerngreb været på lavt blus og har måttet aflyse ikke-akutte behandlinger, så sundhedsvæsenet kunne have fuldt fokus på coronaepidemien.

Den seneste tid med primært Omikron-varianten i omløb, er der kommet mere ro på situationen, da sygdomsforløbet er mildere end de første varianter.

Det betyder også, at sundhedsvæsenets opgaver så småt kan begynde at blive afviklet på norma vis. Det fortæller landslæge Henrik L. Hansen denne uge.

Ikke i femte gear endnu

- Der er stadigvæk ikke maksimal kapacitet. Men vi forventer, at smittespredningen i løbet af marts vil falde så meget, at det ikke længere vil udgøre nogen ekstra belastning i sundhedsvæsenet, siger han.

Forventningen er, at sundhedsvæsenet kan sætte alle ressourcer ind i løbet af foråret for at indhente udskudte behandlinger. Landslægen forventer, at mange af de udskudte behandlinger kan nås i løbet af det første halvår af 2022.

Men på nuværende tidspunkt tages der fortsat en række forholdsregler i sundhedsvæsenet.

- For at undgå smittespredning indenfor sundhedsvæsenet tages der stadig en række forholdsregler. Der duer ikke, at man kommer på sygehudet og bliver smittet, siger Henrik L. Hansen.

Ikke mange udsættelser

Nogle områder har været sat på pause under coronaepidemien. Landslægeembedet har undersøgt omfanget af de udskudte aktiviteter i sundhedsvæsenet. Konklusionen er, at coronaepidemien ikke har påvirket sundhedsvæsenet voldsomt.

- Det er nogle områder, hvor eksempelvis specialister rejser rundt i landet og behandler patienter. Også er der nogle planlagte operationer, der er udsat, siger landslægen.

- Det er vigtigt at præcisere, at Grønland sammenlignet med mange andre lande har haft en meget lille belastning af Covid-19. Vi har kigget på forbruget af forskellige ydelser, som scanninger og røntgen. De foreløbige undersøgelser viser, at det har været en beskeden påvirkning af aktiviteten i sundhedsvæsenet, siger han.

Landslæge Henrik L. Hansen fortæller også, at karantæneregler for de smittede nu ligger på samme niveau som andre luftvejsinfektioner som influenza og simpel forkølelse.