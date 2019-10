Sundhedsseminar blev holdt bag lukkede døre

K. Kristiansen og J. Schultz-Nielsen Tirsdag, 15. oktober 2019 - 15:17

Pressen fik ikke lov til at deltage i det sundhedsseminar, der skulle være med til at udstikke rammerne for det kommende sundhedsvæsen i Grønland. Dermed er befolkningen forhindret i at få uafhængige referater fra seminariet, som arrangøren – Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen – gerne vil fortælle om, men med egne ord.

Sermitsiaq.AG forespurgte forud for seminariets afvikling mandag, om det var muligt at deltage, men sundhedsdepartementet afviste.

Politikere er uforstående

To af deltagerne på seminariet – IA’s formand Múte B. Egede og Samarbejdspartiets Tillie Martinussen – forstår ikke, hvorfor pressen og dermed befolkningen skal holdes ude, når emnet i den grad berører borgernes liv og helbred.

- Det er brandærgerligt at høre, at pressen ikke måtte være til stede på seminariet, siger Tillie Martinussen, der er medlem af sundhedsudvalget i Inatsisartut.

- Det er vigtigt, at dette emne har en bred forankring i befolkningen, og hvem anden end pressen kan sikre det, spørger Tillie Martinussen, der efterlyser langt større åbenhed, når det gælder pressens adgang til lovgivningsarbejdet.

IA’s partiformand Múte B. Egede deltog om formiddagen på seminariet.

- At udelade pressen er også at udelade befolkningen, som bør have viden om, hvilken tilstand sundhedsvæsenet er i. Det er den eneste måde, at borgerne får et grundlag for at debattere, hvordan sundhedsvæsenet i fremtiden skal skrues sammen, fastslår IA-politikeren.

Skaber utryghed

Múte B. Egede mener, at man blot er med til at skabe utryghed, hvis borgerne ikke får mulighed for at følge med i processen om sundhedsvæsenets fremtid.

- Sidste år inviterede Naalakkersuisoq for Infrastruktur Simon Simonsen politikere, fagfolk og pressen til et seminar om den nye lufthavnsstruktur. Dengang sikrede man gennemsigtighed. Det bør Naalakkersuisut også sikre om så vigtigt et emne som vort sundhedsvæsen, understreger Múte B. Egede.

Forklaring

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen giver denne forklaring på, hvorfor pressen ikke fik adgang:

- Det var vigtigt for mig, at det kun var relevante politikere samt sundhedsfagligt personale, der deltog i seminaret. På den måde kan vi være sikre på, at politikerne ikke var farvet af deres partipolitiske meninger, og diskussionen kunne holdes på et neutralt niveau. De andre deltagende skulle så heller ikke forholde sig til pressen og kunne dermed sige tingene lige ud - uden omsvøb.

Lukket proces vil fortsætte

Hun har ikke tænkt sig at ændre strategi og føre en mere åben linje i processen med at tilrettelægge det grønlandske sundhedsvæsen.

- Samme fremgangsmåde overvejer jeg at bruge til et kommende sundhedsseminar for organisationerne, fastslår Martha Abelsen over for Sermitsiaq.AG.