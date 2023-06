Sundhedsledelsen: Anerkendelse rammer rigtigt

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 28. juni 2023 - 13:53

Personalet i Grønlands sundhedsvæsen får tildelt en WHO Region Director for Europe’s Award for deres indsats i vanskelige arbejdsvilkår og under personalemangel. Det sker efter, WHO’s regionale direktør, Dr. Hans Kluge var på besøg i Grønland i foråret, hvor han med egne øjne så forholdene for sundhedspersonalet.

Den samlede ledelse i det grønlandske sundhedsvæsen ved, at vilkårene for sundhedspersonalet kan være udfordrende i det daglige.

Det erkender sundhedsledelsen. Samtidig anerkender ledelsen, at de godt kan se, at personalet gør deres bedste for at hjælpe, pleje og behandle borgere i hele landet.

- Vi er stolte af og beæret over, at sundhedspersonalet anerkendes for deres særlige indsats, blandt andet under covid-19-pandemien, hvor personalet midt i en global krise dedikeret leverede sundhedsydelser til borgerne, lydet det i et skriftligt svar fra sundhedsledelsen.

Fokus kan styrke arbejdet

Sundhedsledelsen finder det positivt, at sundhedspersonalets arbejdet bliver anerkendt med prisen fra WHO.

Anerkendelsen af arbejdet giver samtidig fokus på den indsats som personalet dagligt laver. Derfor er det godt, at Naalakkersuisut og WHO er i dialog for at styrke samarbejdet indenfor sundhed.

- Samarbejde, som styrker bekæmpelsen af tuberkulose, seksuelt overførte infektioner og psykisk sygdom kan være til gavn for sundhedsvæsenet, hvor der allerede er fokus på at bekæmpe og behandle disse sygdomme, skriver sundhedsledelsen.

Ledelsen understreger, at personalet sammen løfter store opgaver dagligt, og at personalet fortjener anerkendelsen fra WHO. Datoen for overrækkelse af prisen er endnu ikke på plads.