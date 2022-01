Sundhedsledelsen lover bedre dialog med personalet

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 24. januar 2022 - 09:01

Sundhedsledelsen har holdt møde om sygeplejerskernes fagforenings kritik af coronahåndteringen.

Kritikken fra sygeplejerskerne er rettet mod sundhedsledelsen og Naalakkersuisut, som de mener bruger corona som undskyldning for, at hele håndteringen af sundhedsvæsenets indsats sejler.

Nu svarer sundhedsledelsen tilbage, og meddeler at de har holdt møde med ledelses- og tillidsrepræsentanter i forhold til personalets navigering under de konstante ændringer i arbejdsforhold, bekendtgørelser, politiske ønsker og øget pres fra befolkningen.

- Sundhedsledelsen anerkender, at presset har været, og fortsat er, stort for vores medarbejdere - ikke mindst nu hvor vi er begyndt at få flere indlagte med Covid-19. Vi har længe haft en dialog om coronahåndteringen, hvor vi sammen har skulle finde de bedst mulige løsninger på den arbejdssituation, som vi står i. Og det er fortsat vigtigt, at der er dialog mellem medarbejdere og ledelserne, og her er tillidsrepræsentanterne vigtige bidragsydere og samarbejdspartnere.

Det oplyser sundhedsledelsen i en pressemeddelelses efter Sermitsiaq.AG i flere dage har forsøgt at få et interview med Sundhedsledelsen om Peqqissaasut Kattuffiats (PK) kritik af coronahåndtering fra både sundhedsledelsen og Naalakkersuisut.

Særlige koordinationsmøder oprettet

Sundhedsledelsen argumemterer for at personalet er indraget ved særlige møder, hvor medarbejderne i alle afdelinger kan få et bedre overblik.

- Her kigger vi løbende på fordeling af ressourcer og patienter. De kolleger, der selv vælger at hjælpe på tværs af afdelinger, er selvsagt en meget vigtig brik i bestræbelserne på at få enderne til at mødes inden for de eksisterende aftaler, det skriver sundhedsledelsen.

Tillidsrepræsentant på medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, Petra Luna Fuglø, understreger i kritikken, at medarbejderne savner at blive hørt, når myndighederne træffer beslutninger.



- Medarbejdertilfredsheden er sat på pause, og vi skal hele tiden navigere i nye opgaver og situationer. Der var ingen, som havde forventet at corona ville vare mere end fire måneder. Nu er der snart gået tre år, siger hun og fortsætter:



- Med det nye smittetryk kommer vi til at se langt efter normalitet. Vi står i en situation, som potentielt kan udvikle sig kritisk, hvis sygeplejerskerne presses endnu mere. Hvor længe skal vi vente, før vi får en dialog, spørger Petra Luna Fuglø.

Sundhedsledelsen understreger, at der til dagligt er stor vilje til at samarbejde og at personalet bør være stolt af deres indsats.