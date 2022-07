Sundhedsledelsen frygter flaskehals på patienthjemmet

Merete Lindstrøm Tirsdag, 12. juli 2022 - 15:44

Stop for salg af flybilletter kan være til gene for virksomheder og private, der ønsker at rejse til eller fra Grønland de næste uger. Men betyder også at sundhedsvæsenet får problemer med overbelægning på patienthjemmet i København, hvor det i øjeblikket ikke er muligt at sende færdigbehandlede patienter hjem til Grønland.

LÆS OGSÅ: Air Greenland lukker for billetsalget

Direktør i sundhedsvæsenet, Tina Amondsen, håber, at Air Greenland får bugt med den pukkel af strandede passagerer, de kæmper med på grund af vejret den seneste tid, så de kan åbne op for salg af flybilleter før som planlagt til august.

- Vi synes det er en rigtig træls situation, siger Tina Amondsen til Sermitsiaq.AG

Hun oplyser, at der i øjeblikket er 10-12 patienter, der er færdigbehandlet og klar til at komme hjem, som ikke kan få billetter. Patienthjemmet har omkring 70 sengepladser i alt.

Kan ikke købe billetter på forhånd

Direktøren fortæller, at man ikke altid ved, hvor lang tid en given behandling vil vare og at sundhedsvæsenets rejseplanlæggere derfor ikke altid kan købe billetter hjem til patienterne på forhånd. Det betyder, at der opstår udfordringer nu, hvor der ikke kan købes flybilletter de næste uger hos Air Greenland.

- Det betyder øgede udgifter til ophold for patienter, der må blive længere end nødvendigt. Det betyder også, at patienter der gerne vil hjem, må vente og at der derfor kommer mere pres på patienthjemmet. Det kan i sidste ende betyde, at vi er nødt til at indlogere patienter på hoteller, hvis der ikke er plads til nyankomne patienter, siger direktøren.

Selvom hun håber på, at Air Greneland mod forventning åbner for billetsalget inden august, er hun ikke så optimistisk.

- Vi håber, at vejret bedre sig, så de kan få gnavet den der pukkel af, men med en ophobning på 1000 passager, der skal flyttes midt i en højsæson, varer det nok et stykke tid.