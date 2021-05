Sundhed: Island skal inspirere Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 23. maj 2021 - 13:01

Det er ikke alene cubanske læger og sygeplejersker, som Naalakkersuisut har øjnene rettet imod, når det gælder rekruttering af eftertragtede læger og sygeplejersker, som er en konstant mangel i det grønlandske sundhedsvæsen.

I et paragraf 37 svar fra naalakkersuisoq for sundhed Kirsten L. Fencker til Demokraternes Anna Wangenheim bliver det oplyst, at man vil igangsætte en analyse om rekruttering og fastholdelse, der ikke omhandler bestemte lande eller nationaliteter.

-Naalakkersuisut ønsker at gennemføre en generel analyse af muligheden for at rekruttere sundhedsfaglig arbejdskraft fra udlandet til sundhedsområdet. Naalakkersuisut vil til arbejdet søge inspiration fra sundhedsvæsenet i Island, oplyser Kirsten L. Fencker.

Evaluering af fødselsbetjeningen

Hun oplyser desuden, at det endnu ikke er afklaret, hvordan fødselsbetjeningen kan organiseres fremadrettet. Et emne, der under valgkampen var til stor debat, da mange gravide må rejse langt for at komme på en fødeafdeling.

-Naalakkersuisut vil igangsætte en evaluering af fødselsbetjeningen. Evalueringen skal både undersøge familiernes og de fagprofessionelles perspektiv på fødselsbetjeningen samt konsekvenserne ved centralisering. Evalueringen skal tilvejebringe en række anbefalinger, der skal være grundlag for en politisk debat om mulighederne for at ændre forholdene, lyder det fra den nye politiske ansvarlige naalakkersuisoq for Sundhedsvæsenet.