Succes: Tusindvis af oliedunke returneres

Redaktionen Onsdag, 20. maj 2020 - 17:03

Siden november 2019 har Polaroil og Pilersuisoq modtaget 5.458 Texaco dunke. På landsplan har kunder returneret over halvdelen af det, der er solgt i perioden.

Det oplyser Polaroil i en pressemeddelelse.

Det er KNI’s tiltag ”Et grønnere KNI”, hvor et af målene er, at mindske forurening af plast ude i naturen.

- Vi oplever at få flere og flere tomme smøreoliedunke retur. Det er en positiv fremgang og meget glædeligt, da det jo er til alles gavn at holde naturen ren, siger energidirektør i Polaroil, Githa Brask Olsen.

- Der er 69 steder, hvor vi har modtaget tomme Texaco dunke. Det vil sige stort set alle steder i hele landet, hvor der er mulighed for at indlevere pant. Det er et flot resultat taget i betragtning af, at vinteren var på vej, da ordningen trådte i kraft, da man må formode, at nogle dunke er gemt under sneen, oplyser Githa Brask Olsen.

Retursystem kører videre

Polaroil oplyser, at tiltaget fortsætter, og at retursystemet vil blive synliggjort mere.

Tomme dunke sendes til forbrænding inden for nærmeste fremtid, når vejledningen er udarbejdet og olieresistente poser er modtaget, oplyser Polaroil.

Der udbetales 3 kroner per returneret dunk.