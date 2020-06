Succesfuldt fiskeri efter stenbidere 

redaktionen Lørdag, 13. juni 2020 - 14:33

Selvom stenbiderens rogn på kaviarmarkedet bliver kaldt ”uægte kaviar”, tyder noget på, at netop denne rogn bliver mere og mere eftertragtet på globalt plan, for efterspørgslen er opadgående og kiloprisen ligeså, skriver avisen Sermitsiaq.

KNAPK oplyser at kiloprisen på stenbiderrogn 2014 var omkring 12,50 kroner, og at kiloprisen i år er på omkring 30 kroner. På globalt plan sælges der i dag op til 22.000 tønder stenbiderrogn, hvoraf omkring 9.000 tønder kommer fra Grønland.

Det forhold, at kiloprisen er opadgående, har fået mange fiskere til at satse massivt på fiskeriet efter stenbidere.

Gået over forventning

Det kan ses ved den meget vellykkede indhandling i alle forvaltningsområderne, og som fik fiskerne til at frygte indhandlingsstop, før der var gået de 60 dage, som er den tidsmæssige maksimalgrænse for sæsonen.

KNAPK´s lokalafdelinger i Paamiut, Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut bad derfor KNAPK om at søge om kvoteforhøjelse hos Naalakkersuisut:

- Vi skal selvfølgelig tale fiskernes sag. Det er også derfor, vi har søgt om ekstrakvoter på vegne af de lokalafdelinger, som har bedt os om at søge ekstrakvoter. Fiskeriet er nemlig gået over alle forventninger, og i nogle forvaltningsområder har fiskeriet været så effektiv, at der var udsigt til at kvoten blev fisket op meget hurtigt, og i nogle forvaltningsområder ville blive fisket op længe før sæsonen var overstået, forklarer Tønnes Berthelsen fra KNAPK over for Sermitsiaq.

