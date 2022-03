Succesfuld uddannelse i Royal Greenland

Redaktionen Lørdag, 19. marts 2022 - 08:44

Royal Greenland A/S, som er Grønlands største virksomhed med knapt 2.200 ansatte, hvoraf omkring 1.400 arbejder i Grønland, er en integreret del af det grønlandske samfund. Selskabet er én af verdens førende fiske- og skaldyrsproducenter og er respekteret over hele verden. Selskabet har igennem årene opbygget et indgående kendskab til verdensmarkedet og bestræber sig på at udvikle en stærk markedsposition på de globale markeder.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men den internationale virksomhed har også en meget stor lokal betydning i form af dets arbejdsgivende funktion, hvad enten det er i større byer eller de mindste bygder på hele Grønlands vestkyst. Mange af seafood-producentens ansatte får jobs i forskellige funktioner allerede i teenageårene som uerfarne og uuddannede, men et stigende antal har efterhånden opbygget karriere igennem flere uddannelsesindsatser og målrettede kurser. Det oplyser udviklingsleder Sara Biilmann Egede og uddannelseskonsulent Ungaaq Abelsen, som begge er ansat på Royal Greenlands hovedkontor i Nuuk.

Succesfuld rekruttering

Royal Greenland ønsker at bidrage til at opbygge kompetence-samfundet ved at tilbyde praktikanter og lærlinge praktiske uddannelsesstillinger med korte, mellem og lange uddannelsesforløb. På nuværende tidspunkt er der omkring 45 elever som er i gang med en uddannelse i Royal Greenlands forskellige maritime og landbaserede afdelinger. De forskellige uddannelsesforløb foregår i tæt samarbejde med de forskellige uddannelsesinstitutioner i Grønland. Som regel foregår praktikperioden hos Royal Greenland, mens den teoretiske del foregår på uddannelsesinstitutionerne, oplyser uddannelseskonsulent Ungaaq Abelsen.

- Elevernes gennemsnitsalder er mellem 25 og 30 år. De unge henvender sig til os for at ansøge om praktikplads. Nogle gange er det uddannelsesinstitutionerne, som retter henvendelse til os med henblik på, at vi skal rekruttere elever, hvorefter vi fører samtaler med potentielle kandidater, som er ansat hos os, siger han.

