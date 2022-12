Succesfuld sælskindsindhandling

Redaktionen Lørdag, 31. december 2022 - 12:57

Ifølge servicekontrakten mellem Great Greenland A/S og Departementet for Fiskeri og Fangst i Selvstyret, er der for 2022 fastsat en sælskindskvote på 30.133, og der et blevet indhandlet lige knap 30.000 skind kort før jul, og selskabets direktør Preben Møller, der er tilfreds med årets indhandling, forventer, at årets sælskindskvote bliver opbrugt ved udgangen af året.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er sammenlagt 34 indhandlingsanlæg fordelt i byer og bygder og grundet den ekstraordinære udfordrende situation for fangererhvervet, primært i Nordgrønland og Østgrønland, besluttede Naalakkersuisut, at dele af den årlige bonus på én million kroner fra Great Greenland skulle udbetales inden jul til fangere i Qaanaaq, Upernavik, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og de tilhørende bygder. Det blev i den forbindelse besluttet, at fangere i de øvrige byer og bygder, får udbetalt den resterende bonus ved udgangen af året eller i starten af 2023.

Selvom fisker- og fangerorganisationen KNAPK og flere fremtrædende politikere ikke mener, at den tidlige udbetaling af bonus til de nødstedte fangere, der ikke har haft indtægter på grund af vedvarende vejrmæssige udfordringer ikke er tilstrækkelig, mener de fangere, som modtog den tidlige udbetaling, at den ekstraordinære indsats fra Naalakkersuisut har en afhjælpende effekt fangerøkonomien og at den er kommet på et kærkomment tidspunkt.

