Succesfuld iværksætter er klar med en bog om sin rejse

- Jeg har begået alle de fejl, man kan begå som iværksætter. Sådan sagde Louise Lynge Berthelsen under et arrangement for kvindelige iværksættere i Nuuk for nyligt.

Men hun sagde det med et smil, og hun står her endnu med en succesfuld virksomhed, der fortsat kræver, at hun knokler en vis legemsdel ud af bukserne dag ud og dag ind. Men det giver også en helt særlig frihed og tilfredsstillelse at være selvstændig. Derfor bliver hun ved.

Nu er Louise Lynge Berthelsen, der er kvinden bag Nuuk Couture og det bæredygtige brand ”Louise Lynge” klar med en bogudgivelse, hvor hun giver andre iværksættere gode råd med på vejen.

Var bekymret for om det var nok

En ide der har været længe undervejs, og det er netop en af grundende til, at forfatteren føler, den er vigtigt.

- Jeg har spurgt mig selv mange gange undervejs - Er det godt nok? Er der nogen, der kan bruge det her? Sådan tænker vi kvinder nok generelt lidt mere end mænd. Også når det handler om at kaste sig ud i iværksætteriet, og det vil jeg gerne have gjort op med.

Louise Lynge Berthelsen fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun efter mange overvejelser besluttede sig for, at bogen kommer med gode intentioner om at hjælpe andre som hende selv, og at den derfor skulle skrives.

- Jeg har skrevet den om min egen iværksætterrejse men ikke mindst også med alle de råd, jeg ville ønske, jeg selv havde fået.

Da Louise Lynge Berthelsen startede virksomhed for omkring 13 år siden, var der ingen at spejle sig i og ingen bøger med udgangspunkt i iværksætteri i Grønland eller for kvindelige iværksættere i Grønland.

Bogen er ikke en facitliste, men inspiration til andre hovedsageligt i Grønland, der kunne tænke sig at springe ud som iværksættere.

Talte ikke samme sprog

Når man er en ildsjæl, der er uddannet indenfor modebranchen og brænder for at skabe lækre design, så taler man ikke samme sprog som bankfolk og andre, der skal hjælpe en på vej. Derfor er det vigtigt at kunne få omsat den snak til helt lavpraktisk forretning der virker, understreger forfatteren.

- Nogle gange handler det jo i højere grad om kunne sælge end om at kunne designe. Også på sociale medier, hvor man hele tiden skal forny sig og være på, hvilket jeg har kæmpet meget med undervejs.

Efter at have taget kurser i marketing og formidling fik Louise Lynge Berthelsen styr på formidlingsplanen med sin egen formel for at udgive på de sociale medier og markedsføre sig på den måde.

- Jeg håber, at hvis det virker for mig, virker det måske også for andre. Jeg mener, at jo flere iværksættere vi er, jo nemmere bliver det for os. Så hvis andre vil starte et tøjbrand her i landet, ser jeg det ikke som en konkurrent men som en kollega, slutter designeren.