Succesfuld håndboldskole: Mange nye håndboldspillere i Sisimiut

Jensine Berthelsen Mandag, 21. august 2023 - 16:20

Oline Johansen Silassen, der har stået for at arrangere årets håndboldskole i Sisimiut jubler:

- Omkring 70 børn har deltaget i årets håndboldskole, og tidsmæssigt har vi denne gang ramt plet. For stort set samtlige børn er begyndt at spille håndbold, fordi vi tidsmæssigt ventede på at børnene kom hjem fra ferie og idrætshallen er åben.

Det har givet bonus.

- Vi har fået massiv tilgang fra børnene, der er begyndt at spille håndbold, fortæller Oline Johansen Silassen til Sermitsiaq.AG.

Fra frafald til tilgang

I Sisimiut har der været frafald af aktive håndboldspillende børn igennem de seneste år, det har ført til manglende spillere, dels i U8, U10 og U12. Men med den succesfulde håndboldskole der er blevet afviklet 17. til 20. august oplever håndboldklubben nu tilgang:

- Det er en glæde, at vi nu får så mange nybegyndere, det tegner godt, for vi har oplevet nedgang af aktive spillere, nu er det vendt, og at se børn glade og forventningsfulde som glæder sig til træning er en meget god oplevelse, fortæller Oline Johansen Silassen.

Fastholdelse er vigtig

Oline Johansen Silassen fortæller, at mange af de helt små børns forældre og bedsteforældre aktivt har bakket op om børnene under håndboldskolen, og hun håber at opbakningen vil forblive, så børnenes lyst til at spille håndbold kan fortsætte.

- Vi er meget glade for den store opbakning forældre og bedsteforældre har givet, mens børnene lærte at spille håndbold, og nogle af forældrene og bedsteforældrene er allerede aktive frivillige i klubben. Vi håber, at denne store opbakning vil fortsætte, så vi igen har adskillige generationer, der aktivt spiller håndbold i byen igen, slutter Oline Johansen Silassen, der har stået som ansvarlig for håndboldskolen.

Det er trænerne Arkaluk Silassen og Felix Silassen der har stået for træningen sammen deres medhjælpere, Kaj-Peter Brummerstedt, Aqqalooraq O.Silasen, Nivi Silassen og Erik Jensen.

Maja Skovgaard Motzfeldt og Isak Skovgaard Motzfeldt, der begge er håndboldspillere for SAK har fortalt børnene hvordan de er vokset op med håndbolden.