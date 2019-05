Succes-kokke flytter i containere

Jesper Hansen Mandag, 20. maj 2019 - 12:41

Gruppen af unge i Aalborg, der laver arktisk inspireret fastfood, som de serverer ved koncerter og festivaler, begyndte i ugen op til Store Bededag med at flytte hjemmefra. Projektet har hidtil holdt til i Det Grønlandske Hus i Aalborg, men flytter nu teltpælene til et gammelt værftsområde i Aalborgs Vestby.

Arctic Street Food har kvit og frit fået et areal på Limfjordsværftet af ejeren – det nordjyske entreprenørfirma A. Enggaard. Her er de nu rykket ind med tre containere, der i de kommende uger skal omdannes til øvelokaler og et lille kontor.

Det er planen, at de unge selv skal ombygge containerne med et brugt industrikøkken – og det er også planen, at de som noget af det første skal indrette et område til en køkkenhave, hvor de vil dyrke deres egne grønlandske krydderurter.

Fortsætter med pølsevognen

Umiddelbart er der ingen planer om, at de vil sælge mad fra det nye domicil, selv om det er nabo til Aalborg Street Food.

- Vi fortsætter med vores ombyggede pølsevogn, siger inklusionsmedarbejder Mads Sigenfeldt fra Det Grønlandske Hus i Aalborg, som er fødselshjælper på projektet.

Arctic Street Food har oplevet en forrygende succes siden starten – og var blandt andet med i DR’s julehilsen Julehilsen til Grønland og en lang række kulturbegivenheder, hvor de sælger grønlandsk mad i en moderne fortolkning. Projektet har en snes frivillige unge grønlændere tilknyttet.

Det er meningen, at projektet skal hvile i sig selv i kraft af fortjenesten ved salg af mad, men flere fonde og virksomheder har støttet opstarten.