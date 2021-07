Succes i udlandet: Rift om Hardenbergs kunst

Redaktionen Onsdag, 07. juli 2021 - 16:55

”View”, det ene af Julie Edel Hardenbergs fire værker på den aktuelle udstilling i Rovaniemi med titlen ”Wiping the Ice Cream Off Your Face.” Foto: Privat Julie Edel Hardenberg, fremtrædende samtidskunstner, er efterspurgt på udstillinger verden over. I Grønland må man imidlertid spejde forgæves efter hendes værker, selv om hun i flere år har været en af de mest opsigtsækkende grønlandske kunstnere. Elsket og hadet. Men aldrig ligegyldig. Altid med noget på hjertet, skriver avisen AG.

Udlandets interesse for hendes kunst taler sit eget sprog:

I øjeblikket medvirker hun med fire værker i en stor udstilling i byen Rovaniemi i finsk Lapland med titlen ”Wiping The Ice-Cream Off Your Face” (Tørrer isen af dit ansigt, på dansk). Omdrejningspunktet for udstillingen er omverdenens kunstneriske syn på Arktis og diskuterer temaet De-Arctification. Udstillingen rummer værker af 35 internationale kunstnere, heraf ni fra nordiske lande, inklusive Grønland, samt Rusland. De resterende er kunstnere, der er tilknyttet Laplands Kunstnersammenslutning, der med udstillingen markerer 30 års aktiviteter.

Ingen interesserede i landet

Tre af Julie Edel Hardenbergs værker er købt af World Museum i Holland, og museet vil gerne købe yderligere værker til sin permanente samling, oplyser hun til AG. Hun overvejer derfor i øjeblikket om værkerne skal sikres til grønlandske kunstinstitutioner, som imidlertid, ifølge kunstneren, ikke har udvist interesse.

- Alternativet er, at værkerne erhverves af udenlandske private kunstsamlere, som de seneste år har henvendt sig med seriøse bud, påpeger Julie Edel Hardenberg.

Under Forsoningskommissionens arbejde, blev hun hyret til at udføre syv værker, som kunne vise spejlinger af Grønland. Formålet var at skabe ”tankevækkende kunstværker,” som der står i kommissionens endelige rapport.

