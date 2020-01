Styrket indsats for rent drikkevand

Præcisering af, at Departementet for Natur og Miljø nu er tilsynsmyndighed for drikkevand. Dette ansvar har tidligere været spredt mellem flere myndigheder (både centrale og decentrale).

Præcisering af, at Departementet for Natur og Miljø nu er tilsynsmyndighed for drikkevand. Dette ansvar har tidligere været spredt mellem flere myndigheder (både centrale og decentrale).

Præcisering af, at Departementet for Natur og Miljø nu er tilsynsmyndighed for drikkevand. Dette ansvar har tidligere været spredt mellem flere myndigheder (både centrale og decentrale).

Præcisering af, at Departementet for Natur og Miljø nu er tilsynsmyndighed for drikkevand. Dette ansvar har tidligere været spredt mellem flere myndigheder (både centrale og decentrale).

Præcisering af, at Departementet for Natur og Miljø nu er tilsynsmyndighed for drikkevand. Dette ansvar har tidligere været spredt mellem flere myndigheder (både centrale og decentrale).

Præcisering af, at Departementet for Natur og Miljø nu er tilsynsmyndighed for drikkevand. Dette ansvar har tidligere været spredt mellem flere myndigheder (både centrale og decentrale).

Opdaterede regler om – via risikovurdering – at målrette drikkevandskontrollen mod relevante stoffer.

Opdaterede regler om – via risikovurdering – at målrette drikkevandskontrollen mod relevante stoffer.

Opdaterede regler om – via risikovurdering – at målrette drikkevandskontrollen mod relevante stoffer.

Opdaterede regler om – via risikovurdering – at målrette drikkevandskontrollen mod relevante stoffer.

Opdaterede regler om – via risikovurdering – at målrette drikkevandskontrollen mod relevante stoffer.

Opdaterede regler om – via risikovurdering – at målrette drikkevandskontrollen mod relevante stoffer.