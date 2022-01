Styrket aftale om sundhed i yderområder

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 04. januar 2022 - 13:12

Aftalen fortsætter og udvider et samarbejde mellem kommunen og Selvstyret på sundhedsområdet.

Den skal sikre en god service i yderområderne i Kommuneqarfik Sermersooq, fortæller naalakkersuisoq Kirsten Fencker:

- Aftalens formål er at sikre personale og god service til borgerne i de steder, hvor der er ressource-mangel. Jeg er glad for at vi kan samarbejde på tværs af sektorerne, til fordel for borgerne i bygder, mindre byer og yderdistrikter. Mit håb er, at Naalakkersuisut kan lave lignende aftaler med øvrige kommuner, udtaler Kirsten Fencker (N), naalakkersuisoq for sundhed.

Samarbejdede om plejehjem

Aftalen afløser en aftale mellem kommunen og Selvstyret, der løb fra 2017 til 2021. Aftalen fik betydning for opførelsen af et plejehjem i Paamiut. Her opførte kommunen et nyt plejehjem i tilknytning til sundhedscenteret med henblik på at skabe et tættere samarbejde mellem kommune og sundhedsvæsen og fordele ressourcer efter behov.

Borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) er glad for den nye aftale:

- Med sundhedssamarbejdet ønsker vi at fremtidssikre vores service til borgerne ved at tænke nyt og på tværs af sektorer. Det er vi nødt til, da vi står med udsigt til en aldrende befolkning og mangel på arbejdskraft.

- Vi har allerede taget de første initiativer med samarbejdet i Paamiut og samarbejdet mellem hjemmesygeplejen og hjemmehjælpen. Jeg er derfor glad for at se samarbejdet blive udvidet med vores nye samarbejdsaftale og ser frem til det gode samarbejde med Naalakkersuisut og Sundhedsvæsnet. siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen.