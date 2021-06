Det vil styrke samfundet, at topchefer er grønlandsk sprogede

Redaktionen Mandag, 07. juni 2021 - 14:59

Royal Greenland A/S, der er 100 procent selvstyreejet globalt virksomhed, og er en af de største fiskeproducenter i verden, er absolut den største virksomhed i Grønland og har omkring 2.200 ansatte på verdensplan, og koncernen omsætter for over 5 milliarder kroner om året.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge koncernens egen ledelsesstruktur er der ingen grønlændere iblandt koncernens fire topledere, som alle befinder sig i Danmark. Den samlede aflønning til koncerndirektør Mikael Thinghuus var 5,5 millioner kroner i 2019, mens den samlede løn til de fire topledere var lige knapt 13 millioner kroner i 2020. Hvis en ung veluddannet grønlænder i fremtiden skulle få en toppost som administrerende direktørpost i en af verdens mest respekterede fiskerikoncerner, ville dette være en stor bedrift, men det ville også løfte moralen i den grønlandske samfund, mener flere samfundsaktører.

Grønlandsk toppost

Erik Jensen, der er formand for Siumut, oplyser, at partiet arbejder for, at selvstyreejede selskaber, hvis store dele af dets administration og ledelse befinder sig udlandet, hjemtages i de kommende år.

- Vi må sikre os, at topposter i selvstyreejede selskaber er placeret i Grønland og ikke i udlandet. Derudover vil vi bane vejen for, at topledelserne og bestyrelserne i selvstyreejede selskaber bliver besat af veluddannede grønlændere – dog uden at nedbringe ledelseskvaliteten, siger han.

