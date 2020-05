Styrelseschef sendt hjem

Merete Lindstrøm Tirsdag, 05. maj 2020 - 08:42

Styrelseschef i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Malene Marie Nielsen er stoppet på sit arbejde for nuværende.

Det fremgår af en mail, som Sermitsiaq.AG har fået adgang til. Det er ikke beskrevet, om hun er fritstillet, bortvist eller fyret. Det fremgår dog, at der skal findes en ny styrelseschef, mens hun er væk.

Departementschef i Departement for Sundhed Tine Pars vil ikke kommentere sagen, og hovedpersonen selv oplyser, at hun ikke kan udtale sig, da der endnu ikke er indgået en endelig aftale.

Intern undersøgelse

I februar skrev KNR, at styrelseschefen var blevet frikendt i en intern undersøgelse om korruption. Anklagerne gik på, at styrelseschefen skulle have valgt sin mand Per Damgaard Laugesens firma frem for andre udlejere, når styrelsen skulle finde boliger til sine ansatte.

Undersøgelsen viste ifølge KNR, at Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse handler med ni virksomheder, hvoraf hendes mand, Per Damgaard Laugesen, har ejerandele i syv af selskaberne.

Hvorvidt, de to sager har noget med hinanden at gøre, er uvist.