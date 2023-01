Styrelse er fordoblet i størrelse på få år

Thomas Munk Veirum Mandag, 02. januar 2023 - 16:35

Siumuts Lars Poulsen har stillet en stribe spørgsmål til, hvordan Socialstyrelsen har udviklet sig gennem de seneste fem år.

Inatsisartutmedlemmet er særligt interesseret i antallet af medarbejdere og antallet af ansatte, som er socialrådgivere.

Naalakkersuisoq Mimi Karlsen oplyser, at styrelsen er vokset betragteligt, og at det skyldes at styrelsen har fået en række opgaver lagt ind under sig. Hun understreger, at vokseværket er politisk besluttet gennem diverse resortændringer og ændrede opgaver.

Som det fremgår af nedenstående skema, er styrelsen vokset fra 46 ansatte i 2018 til 108 i 2022 - altså mere end en fordobling. Det fremgår ligeledes, at antallet af socialrådgivere i styrelsen har været nogenlunde stabilt, og i 2022 var der 17 socialrådgivere ansat i styrelsen.

Naalakkersuisoq forklarer, at PAARISA overgik til Socialstyrelsen i 2019, hvilket resulterede i en stigning på 22 medarbejdere. Efter endnu en ressortændringsaftale afgav Uddannelsesstyrelsen i 2022 Førskoleområdet til Socialstyrelsen med 4 ansatte.

Projektansatte til grønlandsk-dansk samarbejde

- Ressortændringer har derfor bevirket en stigning i antal fastansatte i Socialstyrelsen gennem de sidste 5 år, skriver Mimi Karlsen i svaret til Lars Paulsen.

Hun oplyser videre, at en del af stigningen i personalenormeringen er foranlediget af pålagte opgaver, bl.a. TUSAANNGA, børnerejsehold og Task Force.

Ifølge naalakkersuisoq er der flere midlertidigt ansatte, som er tilknyttet det Grønlandsk-Dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge. De ansættelser udløber, når projektet sluttet i slutningen af 2023.

Hård kritik for brug af midlerne

Projektansættelserne har tidligere mødt kritik fra flere sider blandt andet den daværende afgående direktør for Børn og familie i Kommuneqarfik Sermersooq, Martha Lund Olsen, som mener, at pengene er brugt på medarbejdere i styrelsen frem for til de børn, der har mest brug for hjælpen.

- Hvis du troede, at hjælpen fra Socialministeriet gik til de mest udsatte børn og deres familier, tager du fejl, langt det meste af hjælpen er gået til opbygning af Socialstyrelsen med 60 -80 ansatte samt at betale Danske kommuner for at stille op med 4. socialrådgivere til afhjælpning af kommunal sagsbehandling, lød den slagkraftige kritik fra den tidligere naalakkersuisoq for området.

Dengang blev kritikken afvist af daværende naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier Paneeraq Olsen.

Nedenfor kan man se organiseringen af Socialstyrelsen i et diagram fra styrelsens hjemmeside: