Studier: Moderna kan være et bedre våben mod Delta end Pfizer

Ritzau Tirsdag, 10. august 2021 - 11:08

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech er muligvis mindre effektiv mod den smitsomme Delta-variant end vaccinen fra Moderna.

Det peger to studier på, der er blevet offentliggjort på onlinetidsskriftet medRxiv.

I et studie med mere end 50.000 patienter fandt forskerne, at Moderna-vaccinens effektivitet mod coronasmitte var faldet til 76 procent i juli, hvor Delta-varianten var dominerende, fra 86 procent i begyndelsen af 2021.

I samme periode faldt effektiviteten af vaccinen fra Pfizer og BioNTech til 42 procent fra 76 procent ifølge studierne.

Begge effektive i at forhindre indlæggelse

Selv om begge vacciner stadig er effektive i forhold til at forhindre indlæggelse med coronavirus, kan et ekstra og tredje stik med Moderna måske blive nødvendigt for dem, der har modtaget begge stik tidligere på året.

Det siger læge Venky Soundararajan, der leder studiet ved Mayo Clinic Health System i Massachusetts.

I et separat studie med plejehjemsbeboere i Ontario i Canada fandt forskere, at de ældre havde en stærkere immunrespons - især mod bekymrende varianter - med vaccinen fra Moderna end med den fra Pfizer og BioNTech.

Studierne er endnu ikke blevet fagfællebedømt - det vil sige, at uvildige forskere endnu ikke har gennemgået resultaterne for at sikre deres pålidelighed.

Pfizer har søgt om godkendelse til tredje stik

En talsmand fra Pfizer siger, at et tredje stik med en coronavaccine stadig kan blive nødvendigt indenfor 6-12 måneder efter den fulde vaccination for at opretholde det højest mulige niveau af beskyttelse.

I begyndelsen af juli søgte Pfizer om godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder til et tredje stik. Det er endnu ikke blevet godkendt i USA.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tidligere opfordret alle lande til at vente med at give et tredje booster-vaccinestik indtil i hvert fald slutningen af september.

/ritzau/Reuters