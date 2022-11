Studieordning udgår i Ilisimatusarfik

Kassaaluk Kristensen Mandag, 07. november 2022 - 12:45

De studerende, der er startet under sprog, litteratur og medier, vil være de sidste, der færdiggør en bachelor i den studieordning på Ilisimatusarfik.

Universitetet skriver i en pressemeddelelse, at behovet for at uddanne flere undervisere i grønlandsk til læreruddannelse og gymnasierne, sprogudviklere til Oqaasileriffik samt tolke- og oversættere er stigende i Grønland.

Antallet af studerende, der starter under sprog, litteratur og medier er faldende, viser en opgørelse på Ilisimatusarfiks hjemmeside. I 2011 var der 23 studerende, der startede på studieordningen, mens tallet ligger på 11 i år.

Derfor finder Ilisimatusarfik det nødvendigt at ændre på studieordningen, så der kan komme mere fokus sproget grønlandsk. Det betyder samtidig, at der ikke vil blive optaget nye studerende på studieordningen til næste studiestart.

- For den nuværende uddannelse i sprog, litteratur og mediers vedkommende, kræver reformarbejdet, at der stoppes for optag af nye studerende på den nuværende studieordning i et enkelt år – i 2023. Derfor optages der først studerende igen i 2024, og de vil blive uddannet efter den nye studieordning.

Den nye studieordning bliver Grønlandsk og Sprogvidenskab.

For få fortsætter sprogforskning

Begrundelsen for at nedlægge og ændre sprog litteratur og medier er, at for få færdiguddannede specialiserer sig i grønlandsk.

- Antallet af uddannede kandidater fra uddannelse i sprog, litteratur og medier som vælger at specialisere sig i sproget har været faldende i en årrække. Det har gjort det vanskeligt at opretholde forskningen på området og, i sammenhæng med den, undervisning i grønlandsk sprog og litteratur på universitetsniveau.

Den nye ordning, der søsættes i september 2024 skal have fokus på sproget grønlandsk.

- Uddannelsen i sprog, litteratur og medier, som i den nye studieordning skifter navn til Kalaallisut Oqaatsinillu Ilisimatusarneq – Grønlandsk og Sprogvidenskab, skal stadig uddanne undervisere til GUX og læreruddannelse med kompetencer indenfor både sprog, litteratur og, i mindre grad, andre kulturelle udtryk – men kommer til at have et styrket fokus på grønlandsk, lyder det fra Ilisimatusarfik.

Også studieordningen Oversættelse og Tolkning skal igennem en reformering med ny studieordningen til efteråret 2024. Med udviklingsarbejdet på studieordningen skal der arbejdes på mulighed for videreuddannelse for de færdiguddannede bachelorer.