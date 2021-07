Studieliv: Udveksling på Svalbard

Redaktionen Mandag, 05. juli 2021 - 13:01

Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur udbydes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med Grønlands Selvstyre. Uddannelsen giver ingeniørkompetencer inden for byggeri, anlæg, energi, miljø og infrastruktur tilpasset arktiske forhold. Uddannelsen foregår delvist på DTU’s campus i Grønland, Arctic DTU Sisimiut, som drives i samarbejde med KTI, og delvist i Danmark på DTU’s campusser i Ballerup og Lyngby. Læs mere HER

Poul-Erik Siegstad, 32, læser til diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Han er nået til 6. semester, hvor han har valgt at tage på udveksling på verdens nordligst beliggende universitet The University Centre in Svalbard (Unis), som ligger på Svalbard, en norsk arktisk øgruppe midt mellem Norges fastland og Nordpolen.

Hele 90 procent af de studerende, der læser Arktisk Byggeri og Infrastruktur, vælger at tage på udveksling i udlandet, for eksempel i Norge eller i Canada. Det var også et klart ønske for Poul-Erik Siegstad, der er født og opvokset i Grønland. Han er glad for, at det kunne lade sig gøre at komme til Unis, hvor han studerer ”frozen ground engineering”.



– Jeg vil gerne undersøge byggeskikke i de arktiske nabolande for at samle erfaringer og viden, som jeg kan bruge i Grønland. Derfor valgte jeg udveksling på Svalbard. Jeg syntes, det ville være interessant at se, hvordan man bygger på permafrost. Jeg har for eksempel set, hvordan man laver fundamenter helt anderledes her, end jeg har set i Grønland, blandt andet med pælefunderinger, siger Poul-Erik Siegstad, der satser på, at han i næste semester kan komme i praktik i et ingeniørfirma på Island.

