Studie: Folk, der drikker sodavand, lever kortere

Kristian Sjøgren, Videnskab.dk Mandag, 30. september 2019 - 07:35

Sodavand kobles til øget risiko for at dø tidligere. Det er konklusionen i et stort europæisk forskningsprojekt med mere end 450.000 mennesker, skriver Videnskab.dk.

I forskningsarbejdet har forskere fra 1990’erne fulgt forsøgspersoner i over 16 år, og i løbet af den periode havde de personer, som drak mere end 2 glas sodavand om dagen, 17 procent højere risiko for at være døde efter 16 år sammenlignet med personer, som drak under ét glas sodavand om måneden.

- Kigger vi længere frem, kan tingene se endnu værre ud, eftersom unge mennesker i dag drikker markant mere sodavand, end midaldrende personer formentlig gjorde i 1990’erne, siger en af forskerne bag det nye studie, overlæge Anne Tjønneland fra Kræftens Bekæmpelse.

Studiet er et korrelationsstudie, hvor forskerne ser en sammenhæng mellem indtag af sodavand og dødelighed, uden at de dog kan være sikre på årsagen til sammenhængen.

56.000 danskere har deltaget i undersøgelse

I undersøgelsen har forskere i 1990’erne fået 452.000 europæere, heriblandt 56.000 danskere, fra 10 lande til at udfylde spørgeskemaer angående blandt andet deres indtag af sodavand.

Gennemsnitsalderen på tværs af landene var 50 år, og forskerne fulgte forsøgsdeltagerne i 16 år.

Resultatet af undersøgelsen viser, at:

9,3 procent af de forsøgsdeltagere, som drak mindre end ét glas sodavand om måneden (21.032 ud af 225.543 personer), var døde 16 år senere.

Tallet var 11,5 procent for de forsøgsdeltagere (831 ud af 7.402 personer), som drak mere end 2 glas á 250 milliliter om dagen.

Forskellen mellem grupperne modsvarer en forøget risiko på 17 procent.

- Man kan måske argumentere for, om 17 procent forøget risiko for dødsfald er meget eller lidt, men det er signifikant. Og så skal man huske på, at vi her har justeret for overvægt, hvilket betyder, at selv blandt de forsøgsdeltagere, som ikke tog på i vægt på grund af indtaget af sodavand, var risikoen også forøget, forklarer Anne Tjønneland.

Drik vand

Anne Tjønneland peger også på, at stort indtag af sodavand formentlig også er en markør for noget andet.

Det er med andre ord en bestemt gruppe mennesker, som drikker mere end to glas sodavand om dagen, og denne gruppe har måske tilbøjelighed til også at indtage andre usunde ting, ryge og måske være mindre tilbøjelige til at motionere.

Det specifikke problem med sodavand er ifølge Anne Tjønneland dog, at det indebærer indtag af enorme mængder sukker eller kunstige sødemidler på meget kort tid. Den samme mængde sukker er svært at indtage, hvis man skal spise det som slik.

- Sodavand er ikke noget, man skal drikke til dagligt. Vi kan nøjes med at tale om fedme og sige, at det er nok årsag til, at folk skal holde sig fra sodavand. Derudover øger sodavand også risikoen for hjertekarsygdomme, tarmkræft og andre sygdomme i mavetarmkanalen, og det gør, at det i det hele taget er en dårlig idé at drikke det i hverdagen. Der skal der drikkes vand, siger Anne Tjønneland.

