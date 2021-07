Studie: Cannabismisbrug og skizofreni

Videnskab.dk Søndag, 25. juli 2021 - 13:26

Skizofreni er mere udbredt blandt mennesker med cannabismisbrug. Men er det cannabissen, der udløser skizofreni, eller er misbruget en slags selvmedicinering mod begyndende symptomer på skizofreni?

I et nyt studie har danske forskere igen forsøgt at besvare det spørgsmål, skriver Videnskab.dk.

»Jeg mener, det her studie styrker hypotesen om, at cannabismisbrug kan føre til skizofreni. Hvis vi tror på det, så peger vores studie på, at man årligt ville kunne undgå cirka 100 tilfælde af skizofreni, hvis man kunne eliminere cannabismisbrug,« siger seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri Carsten Hjorthøj, som står bag det nye studie, til Videnskab.dk.

Hypotese

Forskerne havde en hypotese om, at hvis cannabismisbrug faktisk kan føre til skizofreni, så ville en større andel af skizofreni-tilfældene skyldes cannabis, i takt med at cannabissen er blevet mere potent, og i takt med at flere bruger cannabis.

»Og det er det, vi viser. Der er en stødt stigning fra 1972, hvor cirka 2 procent af dem, der får skizofreni, formentlig kunne have undgået det, hvis ikke de havde haft et cannabismisbrug, til i dag hvor det er cirka 8 procent,« siger Carsten Hjorthøj.

Professor på Center for Registerforskning på Aarhus Universitet Esben Agerbo er uenig.

Han peger blandt andet på, at der i perioden fra 1972 til i dag er sket ekstremt mange flere ting i samfundet, end at cannabisen er blevet stærkere.

»Måden, man giver diagnoser på, har ændret sig, så man måske opdager flere med misbrug. Økonomien har ændret sig, så flere har måske råd til at købe cannabis, som måske også er blevet mere tilgængeligt,« siger han til Videnskab.dk.

Sammenhæng

Carsten Hjorthøj er helt enig i, at der er sket mange andre ændringer i samfundet, men han peger på, at de ændringer også kan have nedsat risikoen for skizofreni.

Hvis der var en stærk sammenhæng mellem cannabismisbrug og skizofreni, ville man også forvente, at flere ville udvikle skizofreni i en periode, hvor flere udvikler cannabismisbrug, og hvor cannabisen bliver stærkere.

På samme måde som man i 1950’erne og 60’erne så en stor stigning i lungekræft, i takt med at flere og flere røg cigaretter.

Årsagerne til skizofreni er langt mere komplekse og ikke forstået ordentligt endnu. Men forskerne er enige om, at en kombination af mange risikofaktorer – genetik, opvækst, misbrug, infektioner og ens vitaminstatus - formentlig er det, der udløser skizofreni.

Fordi man stadig ikke forstår de biologiske mekanismer bag skizofreni, ved man ikke, hvor man skal lede efter cannabis’ eventuelt skadelige effekt på psyken.

Men man kan lave andre studier for eksempel af, hvad der sker, når man giver raske mennesker en stor dosis cannabis.

»Det har man faktisk gjort, og der viser det sig, at de kan få symptomer, der minder om psykose,« siger Carsten Hjorthøj til Videnskab.dk.

Symptomerne går væk, når THC’en forsvinder ud af kroppen. Så det var altså ikke sådan, at forsøgspersonerne havde udviklet psykose eller skizofreni.

Få uheldige

Der er dog nogle få uheldige - særligt blandt dem der tager cannabis ofte - hvor symptomerne ikke går væk. De udvikler en hashpsykose, som skal behandles med medicin.

Men igen er det umuligt at vide, om de 30 procent på en eller anden måde har været disponeret for skizofreni og måske havde udviklet sygdommen alligevel på et senere tidspunkt.

»Og der viser vores data, at en sådan ukendt årsag skulle være virkelig stærk og hænge meget tæt sammen med både skizofreni og cannabismisbrug, og jeg kan ikke komme på, hvad det skulle være ud over de ting, vi har taget højde for i studiet,« siger Carsten Hjorthøj til Videnskab.dk.