Studie: Alkohol er aldrig godt for folk under 40 år

Ritzau Fredag, 15. juli 2022 - 07:00

Du bør afholde dig fra at drikke alkohol, hvis du er under 40 år. For i så fald er alkohol aldrig godt for dig. Det konkluderer nyt globalt studie.



Studiet er publiceret i det anerkendte tidsskrift The Lancet. Det skriver avisen The Guardian og CNN.



Ifølge undersøgelsen er der betydelige sundhedsrisici og ingen fordele ved alkohol for yngre personer.



Det er mænd i alderen 15-39 år, som er i størst risiko for skadeligt indtag af alkohol.



- Vores budskab er simpelt: Unge personer bør ikke drikke. Men ældre personer kan nyde godt af at drikke små mængder.



- Selv om det nok ikke er realistisk at afholde unge voksne fra at drikke, mener vi, at det er vigtigt at videreformidle de seneste beviser, så alle kan tage en beslutning på et oplyst grundlag om deres sundhed, siger professor og medforfatter af studiet Emmanuela Gakidou fra University of Washington til The Guardian.



59 procent af de personer undersøgt i studiet, som drak farlige mængder alkohol, var mellem 15 og 39 år. Over to tredjedele af dem var mænd.



For denne gruppe er der ingen fordele ved alkohol, som derimod udgør risici som at komme til skade under druk, bilulykker, selvmord og drab.



For voksne over 40 år uden underliggende sundhedsproblemer er et lille indtag af alkohol - for eksempel et glas vin om dagen - forbundet med nogle sundhedsmæssige fordele.



Det kan blandt andet mindske risikoen for hjertesygdomme, slagtilfælde og diabetes.



- Når du ser på den samlede sundhedsmæssige påvirkning, særligt blandt ældre voksne, viser det, at en lille mængde faktisk er bedre for dig end overhovedet ikke at drikke.



- I alle andre tilfælde er det skadeligt, uanset hvor meget der indtages, siger Emmanuela Gakidou siger til CNN.



Undersøgelsen er del af et løbende projekt på University of Washington i Seattle. Projektet indsamler verdens mest omfattende data om årsager til sygdom og død globalt.



Konkret har forskerne set på, hvilke risici alkoholindtag udgør for 22 forskellige sundhedsmæssige forhold. Det inkluderer for eksempel hjertesygdomme, kræft, bilulykker og øvrige skader.



Med den information har forskerne kunnet vurdere, hvor meget alkohol en person kan drikke, før det udgør en risiko for deres helbred, når det sammenlignes med en person, som ikke har drukket.



Generelt roses studiet for at være lavet på baggrund af solide data. Nogle forskere, som ikke har været involveret i undersøgelsen, udtrykker dog bekymring over konklusionerne.



Statistikker viser, at der er over 14 gange så mange dødsfald forbundet med alkoholindtag blandt 70 til 74-årige i Storbritannien sammenlignet med de 20 til 24-årige.



Det påpeger Colin Angus fra det britiske University of Sheffield, som forsker i alkoholindtag, over for CNN.



De data, som han fremhæver, går imod studiets anbefalinger om, at man primært skal have fokus på alkoholindtag blandt de yngre voksne, mener han.



/ritzau/