Studieadjunkt om børnenes høje aktivitetsniveau: Vi er ikke i mål endnu

Anders Rytoft Tirsdag, 17. januar 2023 - 13:48

Victoria Black, studieadjunkt på Institut for Læring i idræt og udeliv hos Ilisimatusarfik, glæder sig over nyheden om, at grønlandske børn og unge er blandt verdens mest aktive. Men hun er bekymret for, at det får befolkningen til at hvile på laurbærrene.

- Jeg kan blive nervøs for, at man nu tror, der er styr på det.

Hendes nervøsitet bunder blandt andet i, at halvdelen af befolkningen ifølge Victoria Black er overvægtige.

- Vi har andre rapporter, der tyder på, at en kæmpe del af befolkningen ikke bevæger sig nok. Det er positivt, at vores børn gør, men der må ske et ret stort skifte lige pludselig, Victoria Black.

Børn leger mere

Studieadjunkten ved ikke med sikkerhed, hvornår det høje aktivitetsniveau i befolkningen går ned ad bakke, men hun mistænker de sociale medier for at være en del af årsagen.

- Der sker noget i overgangen fra barn til teenager, mener hun.

I forlængelse af den udtalelse gør hun det klart, at selvom undersøgelsen, som er udarbejdet af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, tager udgangspunkt i børn og unge fra 11 til 16 år, så er 79 procent af deltagerne under 13 år.

Victoria Black mener, at det giver mening, at børn i den alder leger mere - og dermed er mere aktive.

- Hvis man kun læser overskriften i Sermitsiaq.AG (Overraskede forskere: Grønlandske børn og unge er nogle af verdens mest aktive, red.), så er det rigtig positivt, men sådan har det måske altid været?

En kulturændring

Grønlands Idrætsforbund har en ambitiøs målsætning om, at den grønlandske befolkning bliver verdens mest aktive i 2030. Om det er en realistisk målsætning, svarer Victoria Black:

- Jeg tvivler på, at det er 100 procent realistik, siger hun igen med henvisning til, at halvdelen af befolkningen er overvægtige.

I så fald skal der en kulturændring til, mener Victoria Black, som blandt andet peger på, at der skal ske ændringer på arbejdspladsen og i måden, hvorpå bygninger indrettes.

- Det handler blandt andet om aktive pauser i stedet for, at vi bare går ned i kantinen og spiser. Det er måden, vi bygger bygninger på, så Nuuk Center ikke vælger, at sætte deres rulletrappe midt i bygningen, så det er den, man vælger i stedet for at tage trapperne.

Det er med andre ord hele strukturen, der skal gøres noget ved, mener hun og tilføjer: - Det er nogle mindre ting, der skal til for, at man for eksempel opnår det anbefalede antal skridt.