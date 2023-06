Studerende slipper ikke: Skal fortsat betale for dagtilbud i Avannaata

Anders Rytoft Fredag, 02. juni 2023 - 15:46

Studerende på tværs af landets kommuner har forskellige vilkår, hvad angår økonomiske fordele. For mens dagtilbud er gratis for studerende og andre borgere med en årsindkomst på under 149.000 kroner i henholdsvis Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia, så skal de studerende punge ud i Kommune Kujalleq og Avannaata Kommunia.

Det viser en gennemgang af kommunernes takstblade.

I Kommune Kujalleq skal studerende betale 100 kroner om måneden for at have et barn i dagtilbud, mens studerende i Avannaata i gennemsnit betaler 229 kroner for dagtilbud, herunder vuggestue, børnehave, dagpleje eller fritidshjem.

For nogle kan det virke som et beskedent beløb. Ikke desto mindre har Pædagogisk Seminarium på vegne af De Studerendes Råd sendt et ønske til Avannaata Kommunia om, at de studerende på Socialpædagogisk Seminarium ikke længere skal opkræves betaling for at have deres børn passet i dagtilbud, da udgifterne ifølge de studerende presser deres økonomi.

Kommunalbestyrelsen afviser

Der er ifølge sagsfremstillingen blevet foretaget en undersøgelse, som viser, at de studerende har angivet økonomi som årsag til, at de overvejer at afbryde uddannelsen. Det ville i så fald være problematisk, da Avannaata har brug for faguddannede pædagoger og andre med uddannelser, lyder en faglig vurdering.

De studerende har ifølge Pædagogisk Seminarium bemærket, at når de for eksempel vender tilbage fra praktikophold til Ilulissat, at det kun er her, de skal betale for dagtilbud - og det skal de blive ved med.

Kommunalbestyrelsen har nemlig afvist Socialpædagogisk Seminariums ønske, viser et referat, som netop er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside.