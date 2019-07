Studerende får Grønland ind under huden

Kurt Møller Pedersen Tirsdag, 16. juli 2019 - 13:02

Studerende fra hele Norden deltager i et tre ugers program i juli måned med lærere fra Grønlands Universitet, der forelæser og fortæller om deres forskning i Grønlands kultur, omfattende medier fjernsyn film, teater, politik, geologi og samfundsforhold, historisk og aktuelt.

De 26 studerende, der kommer fra Danmark, Færøerne, Grønland, Norge, Finland, Sverige og flere uden for Norden Frankrig, Italien og Tyskland, ikke alene lyttede, men deltog aktivt i undervisningen i det Grønland, som de havde hørt om, men som de nu lærte bedre at kende. Kurset indgår som led i deres uddannelse.

Indsigt i det moderne Grønland

Ikke alene får de studerende gennem kurset et grundigt kendskab til forskningen og undervisningen på Grønlands Universitet, men får også lejlighed til selv at opleve det moderne grønlandske samfund.

De oplever byens teaterforestillinger, musiklivet og cafeerne, de har besøgt en nedlagt bygd med sejlture over oprørte vande, været på bjergvandring og er blevet inviteret til private sammenkomster med kaffemik og middag. Kursisterne blev budt velkomne til rundvisninger på Grønlands Nationalteater, Nationalmuseet og Kunstmuseet. Sne og nordlys måtte de undvære, til gengæld oplevede de en af de varmeste dage i årtier i Nuuk.

Per Rosing fortæller om Grønlands historie Ilisimatusarfik

Der har også været mange dage og aftener med timer og forelæsninger på Universitetet. De er blevet undervist i det grønlandske sprogs særegne opbygning, om myter og sagn, om forholdet mellem Danmark og Grønland både historisk og aktuelt, grønlandske film, musik og litteratur, hvor grønlandske komponister og forfattere deltog. De studerende kan nu synge med på en grønlandsk tekst og de forstår trommedansens mekanismer, og de ved, hvordan bjergarter har formet Grønland.

Aktiv indsats nødvendig

Selvom der er meget at opleve i Nuuk, er det en vigtig forudsætning for deltagelse, at de studerende er aktive i selve kurset. Kurset omfatter 50 til 60 timers undervisning. Deltagelse er obligatorisk, og forudsætter læsearbejde før kursusstart og gennem hele forløbet. De skal gennem en afsluttende prøve for at få tildelt karakteren Bestået og 10 ECTS-points. Sommerskolen er koordineret af Lektor Jette Rygaard.