Strømsvigt: Madvarer måtte smides ud

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 02. december 2021 - 13:33

Kølevarer som fersk kød, pålæg og varer som bake-off brød og fastfood måtte kasseres efter omfattende strømnedbrud i Nuuk de seneste dage.

Brugseni i Nuuk har ikke gjort tabet op i kroner og ører, men salgschef i Brugseni, Jes Nyborg oplyser, at de spildte madvarer, der blev kasseret tirsdag alene har en værdi på mindst 25.000 kroner.

- Vi vurderer alle varer og må smide de madvarer ud, der er fordærvet, for dem kan vi selvfølgelig ikke sælge. Hvis elforsyningen fortsætter med at være ustabil, så kan vi frygte lidt, at flere madvarer bliver fordærvet, fortæller Jes Nyborg til Sermitsiaq.AG.

Næste levering fredag

Heller ikke Pisiffik har opgjort deres tab i forbindelse med udsmidning af fordærvede madvarer. Detailkæden oplyser, at "det bliver rigtig dyrt. Og da der endnu ikke er stabil strøm, kan det blive endnu dyrere".

Marketingschef i Pisiffik Tina Hansen oplyser, at alle kølevarer er blevet smidt ud efter den første omfattende strømafbrydelse, der varede fra mandag aften til sen eftermiddag tirsdag.

Salgschefen i Brugseni oplyser, at de foreløbig ikke vil benytte sig af deres forsikring i forhold til den tabte indtjening.

Næste levering af ferskvarer er i morgen fredag, hvis der ikke kommer forsinkelser af RAL’s skibe på grund af stormvarsel.

Tæt på kritisk situation

Nukissiorfiit har omlagt deres forsyning, så der nu er elforsyning fra vandkraftværket men også fra nødkraftværket, der kører på diesel. Samfundskritiske funktioner som politi, sundhedsvæsenet og fødevareforsyning er prioriteret og sikret elforsyning.

Alligevel frygter både Brugseni og Pisiffik, at flere omfattende strømafbrydelser kan resultere i flere frostvarer, der skal smides ud.

- Hvis strømsvigtet varer ved, så bliver det først rigtig kritisk. Det vil i værste tilfælde betyde, at vi også er nødt til at kassere frostvarer, oplyser Tina Hansen fra Pisiffik.

Tager tid at fylde hylder op

- Vi skal jo ikke ende med at sulte. Fødevareforsyningen sikrer, at der er nok mad. Det skaber nogen bekymringer, at elforsyningen er så ustabilt, og vi kan frygte lidt, at vi kasserer flere madvarer, før næste levering ankommer på fredag, siger han.

Pisiffik oplyser, at der vil gå lidt tid, før vareforsyningen i Nuuks butikker er tilbage på fuld blus igen.

- Det vil uden tvivl tage tid at få nok varer på hylderne igen - og det vil tage tid før vi er tilbage til normalen, oplyser marketingschef Tina Hansen.