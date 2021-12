Strømsvigt i Nuuk: Tumultariske dage

Redaktion Torsdag, 09. december 2021 - 10:46

Mandag aften var jeg lige på sekundet som strømafbrydelsen kom, faldet i søvn. Jeg blev vækket af et mørkeskræmt barn, der ikke ville ligge alene på sit værelse i det buldrende mørke, så jeg måtte ind og hente hende. Vi nåede at få strøm igen, mens vi var vågne.

Men.

Lidt i halv seks blev jeg vækket af en infernalsk larm, der viste sig at komme fra min mobil. Det var min vækningsapp, der absolut ikke var sit blide, normale selv for at gøre mig opmærksom på, at mit mobil-batteri kun var på fem procent og dermed ikke ville få mulighed for at vække mig, hvis jeg ikke satte strøm til. Men den var sat til, så jeg blev ret forvirret i min meget trætte tilstand.

Det var først, da jeg prøvede at tænde lyset på vej ned til toilettet, at jeg fandt ud af, hvad der egentlig foregik. Og da jeg mærkede hvor koldt gulvet i wc’et var, gik det op for mig, at strømmen måtte være gået igen relativt kort tid efter, at vi var faldet i søvn igen, uden at være kommet tilbage.

Vi har i vores rækkehus lige haft flere problemer med både manglende varme og vand på forskellige tidspunkter, så jeg vidste på den manglende gulvvarme, at det havde varet længe. Gulvvarmen tager lang tid om at blive så kold. Så jeg var egentlig fortrøstningsfuld, for det måtte jo betyde, at der snart ville komme noget strøm – vi manglende ikke vand her.

