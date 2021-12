Strømmen er tilbage på fuld kraft i Nuuk

Merete Lindstrøm Fredag, 03. december 2021 - 17:22

Blot en enkelt dag efter Nukissiorfiit fandt frem til problemet på forbindelsen til vandkraftværket i Buksefjorden som har betyde problemer hele ugen, melder energivirksomheden at fejlen er udbedret – midlertidigt.

- Vores eksperters første vurdering var, at det ville tage op til uger at reparere kablet, grundet de vanskelige arbejdsforhold, men en meget veltilrettelagt indsats i et samarbejde mellem Nukissiorfiit og Air Greenland, har resulteret i, at en midlertidig reparation har kunnet gennemføres allerede i dag, fortæller Energidirektør Kaspar Mondrup.

Der har de seneste dage lydt en opfordring fra Nukissiorfiit til at spare på strømmen, da nødelværket ikke kan levere samme effekt, som vandkraftværket.

- Vi oplever virkelig, at denne appel er blevet hørt, og det har kunnet ses meget tydeligt i bybilledet, hvor alle de orange julestjerner, der kendetegner julen i Nuuk, var slukket og vi er dybt taknemlige for det samfundssind Nuuks borgere har udvist i den forbindelse, udtaler Kaspar Mondrup

Med det reparerede kabel er Nuuk ikke længere i en krisesituation, hvor byen forsynes fra nødelværket i Nordhavn, derfor kan borgere og virksomheder igen anvende strøm som tidligere.

Nukkissiorfiit forsikrer om, at der ikke er grund til bekymring over det forventede blæsevejr lørdag.

Problemer med nød-elværk

Det lange udfald i strømforsyningen, der opstod mandag aften skyldes, at det har været vanskeligt at få det dieseldrevne elværket i Nordhavn op i fuld drift, så hele byen var forsynet med nødstrøm.

Det er der forskellige årsager til, hvor den manglende telekommunikation var en væsentlig faktor, oplyser Nukissiorfiit, som afviser, at problemerne skyldes manglende test af nødelværket.

- Nødelværket opstartes og testes hver måned, men det er ikke det samme som at bruge nødelværket som byens eneste forsyningskile. En sådan driftstest, kan nemlig kun udføres, hvis man gennemfører et skifte mellem vandkraft og dieselkraft, hvilket vil resultere i en strømafbrydelse af flere timers varighed, forklarer Kaspar Mondrup.

Ros til medarbejderne

Direktøren roser sine medarbejdere og Grønlands beredskabsstab for samarbejdet under krisen.

- Nukisisorfiits medarbejdere har ydet en kæmpe indsats i denne helt særlige og svære situation. De har arbejdet i døgndrift og sat alt ind for at genetablere stabil forsyning til alle borgere, siger Kaspar Mondrup

- Den indsats de har ydet siden mandag aften har haft fuldstændig afgørende betydning for, at vi nu er tilbage til normal drift. Det er en ekstraordinær præstation fra Nukisisorfiits medarbejdere – foruden hvilken vi havde risikeret langt værre scenarier og længere tidshorisonter uden normal forsyning. For det skal lyde den største tak, slutter Kaspar Mondrup.