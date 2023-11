Strid om afgift præger finanslovsvedtagelse

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. november 2023 - 16:31

Fredag skulle Finansloven for 2024 behandles for tredje og sidste gang i Inatsisartut.

Finansloven 2024 arbejder med en stram finanspolitik og et deraf følgende stort overskud på 280 mio. kr. i 2024.

For perioden 2024-2027 er der budgetteret med et samlet drifts- og anlægsoverskud, et såkaldt DAU-resultat, på hele 1,3 mia. kr.

Under den afsluttende debat fredag blev emballageafgiften igen et af de store debatemner.

Udsigt til stort landskasse-provenu

Sagen udspringer af at der fra årsskiftet vil ske store ændringer i salget for øl og sodavand, fordi Nuuk Imeq lukker deres produktion. På grund af lukningen vil alt øl og sodavand skulle importeres.

Ændringen betyder betydelige indtægter til Naalakkersuisut, fordi afgiften på importerede drikkevarer er højere end på varer produceret her i landet.

Det blev først anslået, at Landskassens provenu fra emballageafgift vil stige til omkring 90 til 120 mio. kr. i 2024. Naalakkersuisut har dog foreslået at sænke afgiften således, at emballageafgiften nedsættes med 60 øre pr. enhed.

Afgiftsnedsættelsen, som er vedtaget, skønnes at reducere provenuet fra emballageafgift med ca. 20 mio. kr. årligt i sammenligning med, hvis man fortsatte med uændret takst.

Demokraatit indædt modstander

Til trods for nedsættelse er Demokraatit fortsat indædt modstander af udsigten til, at afgiften vil indbringe så mange penge, og efterårssamlingen igennem har partiet været i en strid med Naalakkersuisut om sagen.

Demokraatit siger, at der er tale om en ny afgift, fordi provenuet stiger så voldsomt - altså penge der ikke tidligere er betalt af borgerne i afgift.

Naalakkersuisut og koalitionen fastholder på den anden side, at der ikke er indført en ny afgift, og at man ovenikøbet har sat den pågældende afgift ned.

Naalakkersuisut påpeger også, at selvom der vil komme flere penge i Landskassen, vil de importerede varer efter al sandsynlighed blive billigere at indkøbe end varerne fra Nuuk Imeq.

Jensen: Intet odiøst

Naalakkersuisoq for finanser Erik Jensen (S) opsummerede under debatten:

- (...) at Naalakkersuisut på dette Inatsisartut efterårsmøde ikke har fremsat nye afgifter for indførsel og har ikke lavet forslag til at hæve afgifterne. Tværtimod er der fremsat og vedtaget et lovforslag om at sænke, ja, I hørte rigtigt, at sænke indførselsafgiften på emballage og fjerne en række indførselsafgifter på kød, sagde Erik Jensen.

I en pressemeddelelse går Erik Jensen desuden i rette med Demokraatit-formand Jens-Frederik Nielsen, der tidligere på ugen kaldte det ufint og mangel på respekt for demokratiet, at Naalakkersuisut fik ændringen af emballageafgiften behandlet sammen med en fjernelse af afgifter på kød:

- Det er der absolut intet udemokratisk eller odiøst i. Det er tværtimod udtryk for et Naalakkersuisut, som arbejder hurtigt og seriøst og søger at sikre den størst mulige transparens og ordentlighed i lovgivningsarbejdet, skriver Erik Jensen i pressemeddelelsen.

Under debatten fredag fortsatte debatten, om hvorvidt afgift er ny, mellem de to politikere, der må siges at stå på hver sin side i sagen.

Fredagens møde var sidste mødedag i denne efterårsamling.