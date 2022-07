Stribevis af plastikprodukter forbydes

Thomas Munk Veirum Torsdag, 07. juli 2022 - 14:43

Fra 1. november i år træder et omfattende forbud mod engangsplastikprodukter i kraft. Forbuddet gælder blandt andet vatpinde, bestik og ballon-pinde.

Forbuddet sker for at nedbringe forbruget og dermed også nedbringe udledningen af plastisk til naturen, lyder det fra naalakkersuisut Kalistat Lund:

- Plastik i naturen har negative konsekvenser for miljø og sundhed. Engangsplastprodukterne, som nu forbydes, er noget af det, som ender i vores havmiljø og langs vores kyster. Plastikbekendtgørelsen skal bidrage til, at produkterne ikke længere er en kilde til forurening, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund i en pressemeddelelse.

Visse plastikposer forbydes også

Forbuddet er udstedt i en bekendtgørelse, der er offentliggjort på naalakkersuisuts hjemmeside. Bekendtgørelsen berører også plastikposer, hvor det forbydes at udlevere plastikposer med hank gratis i butikker, men de må stadig sælges.

Her er der tale om bæreposer af plast, der forhandles i supermarkeder, og som bruges til at transportere varer i, fremgår det af en vejledning til, hvordan bekendtgørelsen skal forstås.

Tyndere poser med hank(se foto) forbydes helt.

Ifølge vejledningen må de helt tynde plastposer uden hank, som typisk findes ved kassen i supermarkeder og i butikkernes grøntafdeling, ikke længere udleveres, medmindre det er af hensyn til hygiejne eller for at undgå fødevarespild. Det vil sige, at de tynde poser stadig må bruges til at pakke uemballerede fødevare i men ikke bruges til at pakke vare ved kassen.

Posetype nummer 2 må hverken udleveres gratis eller mod betaling med den nye plastbekendtgørelse. Naalakkersuisut

Følgende engangsplastprodukter forbydes:

1) Vatpinde.

2) Bestik (gafler, knive, skeer, spisepinde, spork og lignende).

3) Tallerkener.

4) Sugerør.

5) Rørepinde til drikkevarer.

6) Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, herunder andre fastgørelsesmekanismer.

7) Fødevarebeholdere af ekspanderet polystyren, dvs. beholdere, med eller uden låg, til fødevarer, som: a) Er beregnet til umiddelbar fortæring enten på salgsstedet eller takeaway. b) Fortæres fra beholderen. c) Er klar til at blive fortæret uden yderligere tilberedning.

8) Drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse.

9) Drikkebægre af ekspanderet polystyren, herunder kapsler og låg til disse. Stk. 2. Vatpinde og sugerør, som anvendes til medicinsk udstyr, er undtaget fra forbuddet.

Eksempler på fødevarebeholdere af ekspanderet polystyren, som ikke må sælges eller udleveres med forbuddet. Naalakersuisut

Arbejder på flere undersøgelser

Naalakkersuisut oplyser videre, at man er i gang med yderligere undersøgelser. Det handler om alternativer til det nuværende natrenovationsposesystem, forsøge at begrænse forureningen med mikroplast fra kunstgræsbaner og forbedre bortskaffelsesmulighederne af plast fra fiskerierhvervet.