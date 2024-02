Mange stress-relaterede henvendelser

Thomas Munk Veirum Mandag, 26. februar 2024 - 15:26

En opgørelse fra Sundhedsvæsenet viser en stigning i antallet af stress-relaterede henvendelser, men tallene skal tages med forbehold, fordi registreringerne er i en indledende fase.

I 2023 var der ikke mindre end 2237 muligvis stressrelaterede henvendelser til Sundhedsvæsenet mod 1860 året før, viser opgørelsen:

Naalakkersuisut

Opgørelsen fremgår af et svar fra naalakkersuisoq for sundhed Agathe Fontain (IA) til Naleraqs Jens Napãtôk’, der vil vide, hvor stort et problem stress er i samfundet.

80 procent registreret i Nuuk

Naalakkersuisoq oplyser, at der ikke sker en registrering af egentlige stress-diagnoser, men at der sker en registrering af årsager til henvendelse til sundhedsvæsenet, og at de tre kategorier i skemaet kan tyde på stress.

- Langt hovedparten af den registrerede muligvis stress-relaterede kontakter er fra sundhedscentret i Nuuk. I 2023 udgjorde henvendelserne i Nuuk 80% af samtlige kontakter, svarende til at 1.801 forskellige personer i Nuuk har haft kontakt til sundhedsvæsenet på grund af de tre kategorier, lyder det i svaret fra naalakkersuisoq, der fortsætter:

- Sundhedsvæsenet vurderer, at der er en stigende bevisthed om stress i samfundet, da sundhedsvæsenet modtager flere henvendelser end tidligere, som bliver registreret som stressrelateret, om end registreringen af disse er i sin indledende fase.

Naalakkersuisut mener, at samfundet generelt bør rette fokus mod stress, herunder kendskab til symptomer og forebyggelse, fordi stress kan være en alvorlig belastning for den enkelte og udløse behandlingskrævende sygdomme.