Strengere straffe til forældre i 30 år gammel overgrebssag fra Sydjylland

Ritzau Onsdag, 23. oktober 2019 - 16:03

Vestre Landsret har onsdag skærpet straffen mod et forældrepar for seksuelle overgreb mod parrets fire børn for 30 år siden.

Den 64-årige mand, der i byretten fik fire års fængsel, har fået straffen skærpet til fem års fængsel.

Den 60-årige kvinde, der blev pure frifundet i byretten, er fundet skyldig og har fået en dom på fire års fængsel.

Tidligere på dagen blev Vejen-parret fundet skyldig i blandt andet voldtægt af en dengang seksårig pige.

Det var manden, der begik voldtægten, men moren var klar over det og lod det ske, konkluderer landsretten.

Parret er også fundet skyldige i at have tvunget alle fire børn til oralsex og have presset dem til sex med familiens hund.

Forældrene har ifølge landsrettens vurdering også tvunget børnene til at berøre hinandens og morens kønsdele.

Senioranklager Emil Stenbygaard krævede en straf på ti års fængsel til begge tiltalte.

- Jeg lagde strafpåstanden væsentligt højere, end landsretten kom frem til.

- Jeg må bare konstatere, at vi ser forskelligt på det. De her forhold er begået i en tid, hvor man ikke så på overgreb på samme måde som i dag, og det skal selvfølgelig også afspejles i straffen, siger han.

Alligevel mener anklageren, at retten med dommen sender et signal om, at seksuelle overgreb kan straffes, selv om de blev begået for mange år siden.

- Det er et meget vigtigt signal til dem, der måtte have været udsat for overgreb. Det er noget, de trygt kan gå til politiet med. Det er noget, vi retsforfølger, selv om det blev begået for mange år siden, siger han.

Parret er frifundet for vold og trusler, da landsretten vurderer, at de forhold er straffelovsmæssigt forældet.

Begge forældre har nægtet sig skyldige og afvist anklagerne fra børnene som det pure opspind.

De forurettede er nu i alderen 30 til 36 år. Det var en politianmeldelse fra den ældste datter, der i august 2017 fik sagen til at rulle.

Det førte til, at parret blev anholdt og fængslet i november 2017.