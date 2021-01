Streetboden Kalaaliaraq

redaktionen Lørdag, 30. januar 2021 - 14:01

Sagaen om Kalaaliaraq/Brættet i Nuuk, er en rigtig ’neverending story’. Først mente købere, at der var alt for uhygiejniske forhold. Derfor besluttede det daværende Nuup Kommunea, at der skulle bygges et nyt moderne bræt i midtbyen.

Det åbnede i 2010. Men det blev mødt med utilfredshed fra både brugere og købere, skriver AG.

Fiskere og fangere mente, at der var for mange restriktioner på salg, og købere gik på gaden to år efter den nye bygnings åbning for at demonstrere mod Brættet.

Mangler kunder

- De ældres utilfredshed skyldes hovedsageligt, at grønlandske fødevarer er underprioriteret, eftersom indhandlingen af plukkede fugle til det gamle Bræt ved Kolonihavnen er blevet stoppet af myndighederne på grund af dårlig hygiejne, stod der i en artikel i netavisen Sermitsiaq.AG i 2012.

Stemmerne fortonede sig aldrig rigtig, så Kommuneqarfik Sermersooq valgte at renovere Brættet i Kolonihavnen. Det genåbnede sommeren sidste år. Men nu er der ingen kunder. Der er for langt, og priserne er for høje. Men i midtbyen skulle fiskerne og fangerne betale skat af deres salg. Derfor ville de hellere sælge foran Brugseni.

AG er på besøg en dag, hvor 14-dageslønnen er faldet, fordi det efter sigende giver masser af kunder. Men det griner sælgerne af. Kunderne har helt glemt Brættet, siger de. Det er kun, når der er sildepisker, laks eller rensdyr, at Brættet flyder over med kunder, der står i kø som i gamle dage.

