Streaming af inuit-film på trapperne

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 23. maj 2022 - 10:00

Tidligere denne måned blev Inuit TV lanceret i Canadas satellit-tv, Shaw Direct. Her fik seerne mulighed for at se film og serier produceret af inuit.

Men der er langt større planer. Der er allerede et hjemmeside, hvor der kan ses enkelte film, men folk bag Inuit TV nu er i gang med at etablere et app, så seerne får mulighed for at se film fra af de arktiske egne. Helt kvit og frit.

- Vi forventer, at man vil kunne se film på nettet og via app'en fra sensommeren, siger meddirektør for virksomheden Tom Mcleod til Sermitsiaq.AG, der oplyser, at Inuit TV er en non-profit virksomhed i Canada.

Flere års arbejde

Virksomheden er et uafhængigt medie, og ikke en del af Nunavuts regering.

- Idéen om at etablere mediet startede allerede for 16 år siden. Filmproducere dengang manglede deres eget rom, og så startede de med at udvikle det. Det har været et hårdt arbejde, hvor det har taget virkelig lang tid med at indsamle midler til formålet, fortæller han.

I 2020 lykkedes det endeligt for holdet at skaffe 2,4 millioner dollars fra en organisation, så virksomheden kunne starte op.

- Jeg har enormt store drømme om det her projekt. Der er mange filmproducere fra inuit-lande, som gerne vil lave film eller lave en tv-serie. Her kan så inuit-folk få mulighed for at se film, der taler på deres eget sprog, fremhæver Tom McLeod.

Inuit-film aften i fremtiden?

Seerne vil få mulighed for at se film fra forskellige inuit-lande, hvilket vil betyde meget for de enkelte borgere fra inuit-landene, siger han.

- Jeg har selv oplevet at se Marc Fussing Rosbachs fantasy film, hvilket var så fantastisk. Der blev kun talt på kalaallisut, hvilket var meget anderledes, end det, vi plejer at se her. Her i Canada er der mange dokumentarer, der handler om fangst, rejser og sprog. Men der er ikke blevet lavet en fantasy film her. Her er det normalt, at der er Star Wars-film aftener, men i fremtiden kan det blive anderledes. Måske vil der være inuit-film aftener i fremtiden, fortæller han begejstret.

Det vil tage dog lidt tid med at indsamle masser af film, siger Tom Mcleod:

- Vi er lige startet, og det vil tage tid. Men vi er allerede i gang med forskellige forhandlinger med producere, og vores forhold til de grønlandske tv-producere er meget god indtil videre. Men jeg kan ikke sige så meget lige nu, da der er forhandlinger er i gang.

Ligheder og modsætninger

Han siger således, at inuit-landene kan komme tættere på hinanden gennem film.

- Jeg mener, at det er overset, at inuit-landene har udviklet sig forskelligt. Der er ikke den tætte kontakt mellem landene fra de arktiske egne, og det her kan give mulighed for, at der kommer flere forskellige typer af samarbejde. Jeg elsker ideén om, når man som for eksempel har set en film, så vil man få lyst til at tage til de steder, man har set. På den måde kan vi virkelig komme meget tættere på hinanden, siger han og fortsætter:

- På den anden side vil man kunne se vores forskellighederne, hvor man kan kunne se vores unikke sider, så man kan dele de ting, man sætter pris på. Som for eksempel har vi alle forskellige stile af trommedansen. Vi har trommedansen til fælles, men vi udfører det på forskellig vis, fremhæver han.

Stort potentiale

I fremtiden håber han på, at der kan laves forskellige ting på streamingtjenesten.

- Det vil være stort, hvis der blev lavet gameshows, drama film og tv-serier, komedier og sæbeoperaer. Jeg har stor tiltro til, at inuit i de arktiske egne virkeligt har egenskaberne til at producere egne ting, som vil gavne hele den arktiske region, lyder det fra Tom Mcleod.