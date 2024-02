Strategi præsenteres: Sådan er Grønlands forsvars- og sikkerhedspolitik

Thomas Munk Veirum Onsdag, 21. februar 2024 - 11:02

Rettelse: Det fremgik tidligere, at strategien var den første af sin slags, men en lignende blev præsenteret tilbage i 2011.

Onsdag tages et epokegørende skridt, når den udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik for Grønland præsenteres ved en underskriftsceremoni i Selvstyret.

Strategien er den første af sin slags siden 2011 og har været undervejs i flere år. Skiftende Naalakkersuisut har bebudet, at det er på tide, at Grønland får sin egen strategi på områderne og efter lange forhandlinger, foreligger der nu et resultat, der skal gælde i de kommende ti år.

Naleraq er det eneste parti i Inatsisartut, der ikke er medunderskriver på strategien.

Særligt sikkerheds- og forsvarspolitik har været meget i fokus de senere år på grund af stigende internationale spændinger. I strategien slås det fast, at Grønland skal holde fast i samarbejdet med Nato-alliancen:

- I en foranderlig verden må vi holde fast ved folkeretten, fred og orden i verdenssamfundet. Der er derfor lande, som vi i lighed med andre ligesindede lande af sikkerheds- og forsvarspolitiske grunde, vil have begrænsninger i samarbejdet med.

Fredscenter på ønskelisten

- Sammen med vores nærmeste partnere og allierede, Danmark og USA, skal vi tage vores grundlæggende forholdsregler. Her er det også vigtigt at samarbejde med vores naboer Canada og Island. Alle medlemmer af NATO, står der i strategien.

Selvom det bliver nødvendigt at tage visse forholdsregler, som det nævnes, er der også fokus på lavspænding og fred - herunder en konkret ambition om oprettelse af et fredscenter:

- Vi skal huske hvem vi er og hvad vores grundlæggende værdier er. Grønland vil derfor, gerne i samarbejde med eksterne bidragsydere, oprette et Fredscenter i Grønland med fokus på freden i Arktis. Viden om fred og dialogen om fred skal styrkes og oprustes, står der i strategien.

Enhed skal holde øje med Pituffik

Ifølge strategien skal Grønland fortsætte med at samarbejde med Danmarks og USA’s forsvarsmyndigheder om, hvordan militære værn og installationer er til stede i Grønland, og der skal oprettes en enhed, der holder øje med amerikanernes militærbase Pituffik:

- Grønland skal oprette en administrativ enhed, der er dedikeret til forhold i og omkring Pituffik, så grønlandske beslutningstagere får bedre mulighed for involvering og inddragelse vedrørende de base-relaterede forhold.

Det slås også fast i strategien, at Grønland ønsker at tage et større ansvar i suverænitetshåndhævelsen:

- I Grønland har vi længe talt om det grønlandske folks manglende involvering i Sirius-patruljen og dermed opretholdelse af suveræniteten – det skal der ændres på. Grønland er nødt til at være mindre sårbar og generelt påtage sig et større ansvar, lyder ambitionen.

Politikerne ønsker også i højere grad at løfte ansvaret indenfor search and rescue (SAR) og påbegynde udviklingen af egen fiskeriinspektion og kystvagtsvaretagelse i eget farvand.