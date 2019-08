Stramt finanslovsforslag med beskedent overskud

Walter Turnowsky Fredag, 09. august 2019 - 14:45

Trods fortsat gode tider i fiskeriet så opererer Naalakkersuisut kun med et beskedent overskud på drift og anlæg i forslaget til finansloven.

I det forslag, som Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) fremlagde tidligere i dag er overskuddet på drift og anlæg sat til 6,6 millioner kroner på næste års finanslov. Kigger man lidt frem i tiden, så er der endda lagt op til underskud i både 2021 og 2023, selvom man fortsat budgetterer med høje indtægter fra fiskeriet. Det betyder, at det over fire år kun lige netop tegner til et overskud, som ligger på 1,7 millioner kroner.

Vittus Qujaukitsoq (NQ) understregede da også under sin fremlæggelse, at der ikke er plads til, at politikerne i Inatsisartut deler gaver ud.

- Udgiftskrævende forslag skal ledsages af forslag til finansiering, sagde han.

Ydermere er der lagt besparelser på 37,5 millioner kroner ind i finansloven, hvor det endnu ikke er fastlagt, hvor de penge skal findes hen.

- Udmøntning af besparelserne bliver et af hovedtemaerne i forhandlingerne med partierne i løbet af efteråret, sagde naalakkersuisoq for finanser.