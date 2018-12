Stramning af lovgivning om seksualforbrydelser

Walter Turnowsky Tirsdag, 18. december 2018 - 13:55

Kriminalloven for Grønland bliver opdateret på en hel stribe punkter, der omhandler seksualforbrydelser. Det står klar efter et enigt Folketing under 1.behandlingen i dag bakkede op om et forslag fra justitsminister Søren Pape Poulsen.

Den danske straffelov er blevet opdateret på dette område i 2009 og 2013. Rådet for Grønlands Retsvæsen, at man tilpasser den grønlandske kriminallov i tråd med de danske stramninger. Denne anbefaling har både Inatsisartut og Naalakkersuisut bakket op om.

- Grønland har store udfordringer når det gælder seksualforbrydelser, og der er stort behov for at opdatere retsplejen i Grønland, så foranstaltningerne bliver så virksomme som muligt, lød det fra SF's grønlandsordfører, Karsten Hønge.

Voldtægtsparagraf strammes

Konkret bliver lovgivningen strammer på blandt andet følgende punkter:

Blodskam kommer fremover også til at omfatte adoptivbørn.

Seksualforbrydelser inden for ægteskabet dømmes på samme måde som seksualforbrydelser uden for ægteskabet.

Seksuelle overgreb på børn under 12 år bliver per definition dømt som voldtægt. Et sådant overgreb er i sagens natur i forvejen ulovligt.

Børneporno bliver kriminaliseret, også når man ser det på internettet. I dag bliver man først straffet, hvis man selv har det liggende på sin computer.

Det bliver kriminaliseret at skaffe sig et seksuelt forhold ved at udnytte en person sindssygdom eller mentale retardering.

Det bliver dømt som voldtægt, hvis man skaffer sig et seksuelt forhold med en person, der ikke kan modsætte sig.

Stærkt politisk signal

Begge de grønlandske medlemmer af Folketinget er glade for, at kriminalloven nu ser ud til at blive opdateret, når det gælder seksualforbrydelser.

- Stramningerne i lovforslaget sender et meget stærkt politisk signal om, at seksualforbrydelser mod børn og voksne ikke tolereres i det grønlandske samfund, sagde Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Aleqa Hammond (NQ) erklærer sig enig i behovet for stramningerne. Ikke mindst i lyset af, at der sker otte gange så mange anmeldelser om seksualforbrydelser i Grønland sammenlignet med Danmark

- Vi må blankt erkende, at vi i Grønland har et stort problem med seksuelle overgreb, sagde hun.

- Seksuelle ovegreb har store negative konsekvenser for det enkelte menneske, familien og samfundet. Det er et ansvar som vi alle bære. Uanset om vi er en myndighed, en kommune eller en borger, så er vi hver især vigtige for at skabe de nødvendige forandringer.

Aleqa Hammond (NQ) koblede desuden lovforslaget sammen med Naalakkersuisuts indsats mod seksuelle overgreb, Killiliisa, og fremhævede at forslaget er i god tråd med strategien.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) glæder sig over den brede opbakningen til lovforslaget både i Folketinget og i Grønland.

- Uanset om seksuelle overgreb finder sted i Nuuk eller Nakskov, så er der tale om modbydelige forbrydelser, som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen, sagde han i sine afsluttende bemærkninger, sagde han i sine afsluttende bemærkninger.

Lovforslaget skal nu behandles i grønlandsudvalget.