Straf for møde-pjæk

Både pisk og gulerod vil komme i sving, hvis politikerne på Forårssamlingen beslutter at vedtage en ny lov om offentlig hjælp. I forslaget er der en angivelse af, hvilke sanktioner, der kan tages i anvendelse for at tilskynde borgerne til at forbedre egne muligheder for eksempelvis at få et job, skriver AG.

– Hvis en modtager af offentlig hjælp ikke vil indgå i de indsatser, kommunen tilbyder, skal der være konsekvens. Såfremt en modtager af offentlig hjælp udebliver fra samtale med sagsbehandler eller udebliver fra et tilbud, skal kommunen revurdere, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp.

»Stærkt bekymrende«

Hvis en borger uden rimelig grund udebliver fra et tilbud, skal kommunen sanktionere borgeren og foretage et fradrag i den offentlige hjælp, fremgår det af lovens bemærkninger.

Grundtaksten (på 4.500 kr. pr. måned) reduceres med 210 kr. pr. hverdag, hvis en person, som har en fast bopæl, uden lovligt forfald udebliver fra eller ikke aktivt deltager i og gennemfører indsatser som bestemt i handlingsplanen.

Handicaptalsmanden er kritisk over den passus på de handicappedes vegne. Hun frygter, at handicappede risikerer at blive udsat for sanktioner

- Tilioq finder det særligt bekymrende, at der gives mulighed for at lave økonomiske sanktioner, hvis en borger ikke lever op til handleplanen. Personer med handicap kan være specielt udsatte i forhold til den slags sanktioner, skriver handicaptalsmanden i sit høringssvar.

