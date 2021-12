Stort sort marked for sejlads i Kujalleq

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 23. december 2021 - 08:00

Der er over 5.700 medlemmer i facebook-gruppen Aqqutissaq – Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq il. il. Der kan folk skrive, hvis de vil have et lift til Qaqortoq fra Narsarsuaq, eller fra Nanortalik til Qaqortoq eller til Narsaq.

Den bliver hyppigt brugt, også her op til jul og på dage hvor vejret er ustadigt, er der nogle der skal sejle frem og tilbage mellem Narsaq og Qaqortoq som sælger en plads for 200 kroner pr voksen og 100 kroner for et barn under 13 år.

- Det er meget normalt. Nogle fortæller, at der er mere end ti personer i en båd. Vi har et billede, hvor der var 16 passagerer, der ankom til Qaqortoq i en åben jolle. De havde ingen redningsvest på og der var børn med, siger Anguteeraq Høegh-Olsen der ejer Greenland Sagalands til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Det er vanskeligt. Hvis der sker en ulykke med så mange passagerer, så vil vi have mistet mange. Derfor ønsker vi kontrol over disse sejladser hernede i Sydgrønland, siger han.

Bøde og to års fængsel

Anguteeraq Høegh-Olsen har sammen med andre turistoperatører henvendt sig til politiet i sommer for at sætte en stopper for sejladser med joller uden passagergodkendelser. Desværre blev deres henvendelse ikke til en sag, da politiet mente, at det ikke var en konkret anmeldelse af en sag. Men politiet oplyser, at en overtrædelse af reglerne om erhvervssejlads kan ende med en bøde eller fængsling i op til to år.

- Hvis du bedriver erhvervssejlads uden at opfylde betingelserne, vil det være en overtrædelse af søfartsloven, som kan foranstaltes med bøde og anstaltsanbringelse i op til to år, siger vicepolitiinspektør, Johan Westen til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Anguteeraq Høegh-Olsen, så står Greenland Sagalands, 60 North, South Greenland Boat Charter, Polar-tut og Diskoline bag et brev til politiet om problemet.

- Det var efter vi havde henvendt os til søfartsstyrelsen, at vi skrev brevet. Jeg tog ansvaret og gav brevet til politiet, men det har ikke hjulpet. Det er nødvendigt med kontrol over disse sejladser. Vi har henvendt os til myndighederne, før ulykken sker. Der er så mange der sejler i en lille båd med masser af passagerer, understreger Anguteeraq Høegh-Olsen.

Fraråder folk til at sejle med fritidssejlere

Der er nogle bestemte regler man skal opfylde, før man kan sejle med passagerer. Båden som skal bruges skal blandt andet godkendes og skibet skal have de nødvendige sikkerhedsudstyr for at sejle med passagerer.

-Vi fraråder naturligvis fritidssejlere mod at begive sig ud i erhvervssejlads uden tilladelse, fordi det ikke er lovligt, men vi vil også gerne af sikkerhedsmæssige hensyn opfordre befolkningen til kun at benytte sig af professionelle aktører, siger Johan Westen og forklarer videre:

- Kun hos dem er du garanteret, at faretøjet er godkendt til passagersejlads, at fartøjet har de nødvendige sikkerhedsudstyr, at fartøjsførerne har modtaget den nødvendige oplæring i førstehjælp, og du er forsikret, i tilfælde af at du har krav på kompensation i forbindelse med en sejlads, hvis uheldet er ude, afslutter vicepolitiinspektøren.