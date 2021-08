Det bliver stort til næste år

Redaktionen Mandag, 02. august 2021 - 15:12

Allerede i 2020 var der flere internationale løbere, som havde tilmeldt sig eller planlagde at tilmelde sig, men som måtte stå af på grund af coronasituationen, der stoppede for deltagelsen i den slags aktiviteter. Og i år har det været umuligt at planlægge rejser til Grønland på grund af restriktionerne.

- Men vi oplever en stor interesse for dette løb ude i verden, fortæller Jens K. Berthelsen efter dette års Nuukkap Extreme Running Race.

Det skriver avisen Sermitsiaq

Selv om der ikke kom nogen udefra, var løbet i år det største nogensinde med 138 tilmeldte og 52, som ikke gennemførte, hvilket også viser, at det ikke er et let løb.

- Vi måtte stoppe tilmeldingerne og lave venteliste, forklarer Jens K. Berthelsen, der står for det store løb, der kræver store forberedelser og mange hjælpere på grund af sikkerheden i det uvejsomme terræn.

- Vi er omkring 45, der arbejder for, at løbet kan gennemføres så sikkert som muligt for alle deltagere, fortæller Jens K. Berthelsen.

