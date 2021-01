Stort mineprojekt sendt i høring

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. januar 2021 - 17:46

Et mineprojekt, der går under navnet Malmbjerg molybdænprojekt, har netop rundet en milepæl.

Forhøringen indikerer nemlig, at det canadiske selskab, Greenland Resources Inc., tager første skridt på vejen for at få en udnyttelsestilladelse, hvor man jagter muligheden for at udvinde 22.000 tons molybdænkoncentrat om året. Molybdæn er et grundstof og bliver blandt andet brugt i forskellige enzymer og spiller en rolle i dannelsen af protein og i B12-vitamin.

- Forhøringen kan betragtes som en formel tilkendegivelse af, at selskabet gennemfører en proces som indebærer en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) og en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), oplyser Selvstyret på sin høringsportal.

185 km fra Ittoqqortoormiit

Mineprojektet ligger i et bjergrigt terræn, hvor den nærmeste by er Ittoqqortoormiit cirka 185 km sydøst for Malmbjerget.

- Det nærmeste sted med infrastruktur er det danske forsvars station ved Mestersvig omkring 30 km nordøst for forekomsten ved Malmbjerget. Station Mestersvig har en grusbelagt landingsbane til al slags vejr, der er velegnet til B-737/Hercules C-130 flyoperationer. Beliggende nær landingsbanen og tilgængelig ad en vej, er den gamle havneplads (Nyhavn), der tidligere blev brugt til forsendelse af bly- og zinkkoncentrat fra den tidligere Blyklippen mine, fremgår det af høringsmaterialet.

Greenland Resources

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at den åbne mine skal forbindes med en 1,5 km lang vej til en knuser. Desuden:

Et område til deponering og midlertidig opbevaring af ikke-forarbejdede bjergarter,

En 5,5 km projekt lang adgangstunnel,

Et 17 km hydraulisk transportsystem til malmen

En mineadgangsvej til anlægget for malmforarbejdningen.

Den samlede transportafstand af malm fra minen til forarbejdningsanlægget løber således op i cirka 26 km.

Tailings fra forarbejdningsanlægget skal transporters via en rørledning 28 km nordpå og deponeres i et depot kaldet Noret. Molybdæn-koncentratet skal afskibes fra Mesters Vig, der er isfri omkring fire måneder om året fra juli til oktober.

- Lastning og losning af skibe kan udføres på det planlagte kajanlæg og/eller gennem rørledninger afhængigt af lasten, oplyses det.

Afhængig af molybdæn-prisen

Det bliver understreget, at mineprojektets videre færd er afhængig af, at prisen på molybdæn ikke skrider. Høringen løber i otte uger, hvorefter der skal udarbejdes en hvidbog med alle modtagne kommentarer og spørgsmål samt svarene fra mineselskabet og de grønlandske myndigheder.

Høringsfristen er den 22. februar.