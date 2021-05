Stort mineprojekt indgår strøm-aftale

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 18. maj 2021 - 09:15

Uden strøm ingen minedrift.

Det er forklaringen på, at Tanbreez og Nukissiorfiit har indgået en samarbejdsaftale om det kommende mineprojekt, der jagter sjældne jordarter i Sydgrønland.

- Det forventes, at Nukissiorfiit leverer vandkraft til Tanbreez, når produktionen går i gang. Tanbreez forpligter sig til at investere i forbindelsen og den nødvendige infrastruktur, før Nukissiorfiit kan levere energi til Tanbreez. Som en nødløsning vil Tanbreez have deres eget backup energifaciliteter i tilfælde af planlagte eller uplanlagte strømafbrydelser, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Lav CO2-belastning

Greg Barnes fra Tanbreez fastslår, at mineprojektet med den underskrevne aftale sikrer, at der praktisk talt ikke vil være nogen CO2 belastning.

- Typiske sjældne jordartsminer er kendt for at have meget store CO2 belastninger, hvilket er i kontrast med at sjældne jordartsmetaller bruges for at mindske CO2 udledningerne, siger Greg Barnes.

Det er aftalt, at parterne på et senere tidspunkt vil indgå en ny aftale med Nukissiorfiit, ”såfremt den årlige produktion bliver udvidet, idet forbruget da vil stige til et højere niveau end hvad Nukissiorfiit kan levere”.

Standardpris

Af aftalen fremgår det af mineselskabet skal betale standardprisen for elforsyningen, som i dag er 1,65 kr. per kWh. Tanbreez skal betale for den nødvendige forbindelse og infrastruktur.

Nukissiorfiit er i stand til at levere cirka 30 GWh af vandkraft med et maksimum energibehov af 7,5 MW, når produktionen går i gang.

- Når Tanbreez udvider den årlige produktion, har parterne aftalt, at Nukissiorfiit vil foretage det nødvendige, for at bygge vandkraftanlæg til at kunne levere den nødvendige vandkraft. Bygningen af et nyt eller udvidet vandkraftanlæg vil i sidste ende være afhængig af godkendelse og finansiering af Grønlands Selvstyre, står der i aftaleteksten.