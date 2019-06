Stort legat til Ivaana sikrer nordatlantisk gymnasieuddannelse

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. juni 2019 - 10:20

15-årige Ivaana Olsen Rasmussen fra Sisimiut har fået tildelt et legat på 150.000 kroner fra BankNordik.

Det betyder, at hun kan tage en studentereksamen med ophold på Færøerne, i Danmark, Island og Grønland. Sammen med 31 andre unge fra Nordatlanten vil hun gå i Nordatlantisk Gymnasieklasse.

- Jeg er dybt taknemmelig for legatet fra BankNordik. Legatet gør det muligt for mig at vælge den Nordatlantiske Gymnasieklasse-uddannelse, som er meget spændende og ny, hvor 4 nordiske lande deltager. Jeg får en kæmpe mulighed for at opleve de andre nordiske lande og kulturer, samtidig med at jeg læser fag som har min interesse, siger hun ifølge en pressemeddelelse fra BankNordik.

Starter i Danmark – slutter i Grønland

Efter sommerferien starter Ivaana Olsen Rasmussen sammen med de øvrige elever i den Nordatlantiske Gymnasieklasse i 1.g i Danmark, hvorefter klassen tager et halvt år til Færøerne og et halvt år til Island for at gennemføre 2.g. 3. G vil klassen gennemføre i Grønland.

- Vi vil gerne opmuntre unge mennesker til at tage en uddannelse, da det er med til at give dem bedre jobmæssige muligheder, samtidig med at en veluddannet befolkning også gavner samfundet som helhed. Formålet med legatet er derfor at gøre det lettere at gennemføre den nordatlantiske studentereksamen ved at hjælpe den studerende med udgifterne til kost, logi samt transport til og fra de fire lande, siger René Sørensen, privatkundedirektør i BankNordik.